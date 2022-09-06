Отопительный сезон стартовал в 20-ти улусах Якутии

В 20-ти районах Якутии полностью стартовал отопительный сезон. Об этом сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Шувалов.

Подача тепла осуществлена в Абыйском, Анабарском, Аллаиховском, Булунском, Верхневилюйском, Верхоянском, Верхнеколымском, Жиганском, Горном, Мирнинском, Момском, Нерюнгринском, Нижнеколымском, Оленекском, Среднеколымском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Янском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах.

Частично запуск тепла произведен еще в 4 районах -Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Усть-Майском.

Также отопительный сезон частично начался в поселке Жатай и городе Якутске. В столице республики с 1 сентября отопление подано в социальные учреждения, с 5 сентября началась подача тепла в жилой фонд.

«В Центральных, Западных, Восточных районах Якутии запуск отопительного сезона должен завершиться до 11 сентября, а в южной части республики — до 19 сентября. Подготовка к отопительному сезону предприятиями энергетики и жилищно-коммунального комплекса республики ведется в плановом режиме», — отметил Дмитрий Шувалов.

Общий процент готовности объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса в республике составляет 94%. На сегодняшний день подготовлено 1 095 котельных из 1164, что составляет 94 % от плана. Также готовы 4 325 км тепловых сетей из 4 858 км (89%), 1 498 км водопроводных сетей из 1 531 км (97 %), 687 канализационных сетей из 762,5 км (90 %).

Продолжается завоз топливно-энергетических ресурсов. Всего в период навигации план завоза составляет 530,8 тыс. тонн топлива. Из них отгружено 407,8 тыс. тонн (76 %), доставлено 334 тыс. тонн (63 %).

Проводятся контрольно-надзорные мероприятия по выдаче паспортов готовности муниципальными образованиями.

«Сроки оформления паспортов готовности к работе в зимний период составляют для потребителей тепла – до 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – до 1 ноября, для муниципальных образований – не позднее 15 ноября», — напомнил заместитель главы ведомства.

Он подчеркнул, что решение о начале и завершении отопительного сезона принимает муниципальное образование в соответствии с установленными нормативами и погодными условиями.

Так, согласно постановлению правительства РФ № 354, отопительный период должен начаться при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия в течение 5 дней.