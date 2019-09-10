Отопительный сезон: пришло время греться

Сегодня официально стартовал отопительный сезон. Последние недели августа и начало сентября хоть и баловали погожими деньками, многие горожане зябли как в собственных квартирах, так и на работе, в офисах, с нетерпением ожидая, когда потеплеют батареи. Тепла ждут в детских садах, школах, лечебных учреждениях.

Накануне мы побеседовали с заместителем исполнительного директора по производству ООО «Ассоциация строителей АЯМ» А. В. Ивановым. К новому отопительному сезону компания подошла во всеоружии. Котельные предприятия, а их на обслуживании «аямовцев» пять, обеспечивают теплом и горячей водой жителей Алдана, Томмота и Якокита.

Замечаний нет, готовность есть!

Объемы, отмечает Алексей Венадьевич, значительные, и каждый год увеличиваются за счет технологического присоединения к системам тепловодоснабжения новых производственных и жилых объектов. Так что лето для специалистов предприятия — не только пора ремонтов трасс тепловодоснабжения и котельных, но и исполнения заявок жителей на подключение. Оно производится только по пятитрубной системе: котельные предприятия в Алдане и Томмоте имеют возможность подавать горячую воду в летний период, независимо от системы отопления.

На сегодняшний день на фабриках тепла проведен весь комплекс мероприятий для получения паспортов готовности.

– Благодаря слаженной работе коллектива предприятия подготовка к отопительному сезону проходила в нормальном режиме. Все пять котельных готовы к пуску, основные ремонтные работы выполнены на 95 %, — говорит А. Иванов. — Остаются незначительные работы, которые можно сделать в течение сентября, когда котельные уже введены в эксплуатацию.

Состояние готовности объектов теплоснабжения компании к прохождению осенне-зимнего периода оценили специалисты Ростехнадзора. Замечаний, которые бы препятствовали работе котельных «Ассоциации АЯМ» в новом отопительном сезоне, нет. Все основные требования в связи с изменившимися в этом году правилами выполнены, замечания контролирующих организаций устранены в течение подготовительного периода. «Этого удалось добиться благодаря организованной работе с управляющими компаниями Томмота и Алдана, и вопросы по обеспечению теплом населения мы стараемся решать совместно», — делится собеседник.

Попадется в наши сети… новый потребитель

В этом году предприятием выполнены значительные работы по реконструкции сетей тепловодоснабжения в Томмоте, с переустройством и переукладкой линий. Так, по ул. Островского линия была переуложена по пятитрубной системе протяженностью 900 метров. Завершаются работы по укладке новой трассы тепловодоснабжения на левобережье Томмота – от котельной № 5 до ул. Семашко. Реконструкция сетей позволит в будущем обеспечивать теплом целый микрорайон частного сектора.

— Мы будем продолжать в сентябре выравнивание теплотрассы по ул. 30 лет Якутии, это связано с движением грунтов. В прошлом году выровняли трассу, в этом году будем производить выравнивание поддерживающих опор. В связи с тем, что в Томмоте возводится новый жилой микрорайон по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, совместно с «Теплоэнергосервисом» и администрацией г. Томмота определились в реконструкции сетей тепловодоснабжения, и эта работа нами начата. В текущем году будет закончено строительство одной магистральной линии в этот микрорайон, следующий этап – строительство второй магистральной линии.

После модернизации в этом году на котельной № 3 будут запущены дополнительно два котла мощностью по 1,25 мВт, что позволит увеличить количество потребителей ресурсов и сделать систему тепловодоснабжения более надежной в зимний период. Также построен ряд теплораспределительных пунктов.

Шестая и не последняя

Завершается строительство новой котельной № 6 по улице Нагорной, 8, которая уже в этом году должна начать подавать тепло и горячую воду Томмотскому психоневрологическому интернату. Работы ведутся местной подрядной организацией, специализирующейся на строительстве теплотрасс и сооружении и монтаже сложных металлоконструкций, — ИП Петров. Поставки оборудования для котельной выполнены более чем на 50 %, на днях с завода-изготовителя г. Братска отгружена оставшаяся часть. Планируется, что уже в сентябре котельная будет готова и обеспечит теплом новый корпус на 400 мест, где сейчас ведутся отделочные работы. Это серьезный проект, строительство объекта ведется комплексно: котельная, крытый угольный склад, полностью отвечающий требованиям теплораспределительный пункт, в котором уже размещена насосная группа, теплообменники, центральное распределительное устройство, резервная водонакопительная емкость на 400 м3.

Алексей Венадьевич подчеркнул, что в кратчайшие сроки были решены вопросы обеспечения объекта электроэнергией. Усилиями энергетиков Томмотского участка филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» были проведены обследование и трассировка, благодаря чему завершается строительство линии электропередачи 0,4 кВ, которая будет полностью обеспечивать котельную и распределительное устройство электроэнергией независимо от других потребителей.

Запуск котельной в эксплуатацию позволит со следующего года производить подключение потребителей тепловой энергии, живущих в частном секторе и желающих получать качественную услугу по стационарной схеме.

Помимо этого выполнено строительство новых сетей непосредственно к новому и старым корпусам протяженностью порядка 3,5 км.

Знаем, что строить, и видим, как

Совместно с администрацией МО «Город Томмот» и проектным институтом г. Хабаровска специалисты «Ассоциации АЯМ» провели работу в рамках программы по оптимизации сетей тепловодоснабжения и перспективном строительстве до 2025 года. «И сегодня, — делится А. Иванов, — мы знаем и видим, что и как строить. Нам также помогли определиться на уровне проекта с диаметральными параметрами для обеспечения населения качественным теплом».

В прошлом году такая работа благодаря содействию администрации города проведена и в Алдане. И сегодня здесь продолжаются работы по строительству сетей для обеспечения теплом нового жилого квартала, который скоро появится в районе ул. Дивизионной, а также проведена частичная реконструкция сетей в 1-м и 2-м кварталах города. Эти работы выполнены на 90 %.

Вопрос «чем будете топить» весьма актуален: в последнее время на качество угля главы поселений и жители района пеняют часто. Основным поставщиком твердого топлива для котельных ООО «Асссоциация строителей АЯМ» является компания «Колмар», ведущая добычу черного золота в соседнем Нерюнгринском районе. Часть топлива поставляет «Якутуголь». В прошлом году на котельных Алдана и Томмота горел уголек и с разрезов Красноярского края. Общие объемы угля для прохождения отопительного сезона для объектов теплоснабжения «Ассоциации АЯМ» составляют порядка 38 тысяч тонн. И твердое топливо, отмечает А. Иванов, уже начало поступать на хранилища предприятия.