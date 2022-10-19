Отопительный сезон 2022-23 — под особым надзором прокуратуры

Под надзором органов прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе находятся вопросы надлежащей подготовки к отопительному периоду 2022-2023 годов и его прохождения

При подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону прокурорами в округе пресечено около 18 тыс. нарушений закона. К дисциплинарной и административной ответственности по инициативе прокуроров привлечено 3,7 тыс. виновных лиц, возбуждено и расследуется 20 уголовных дел.

Наиболее остро стоят вопросы изношенности электрических сетей (10 %) и коммунальной инфраструктуры (40%). При этом темпы замены аварийных сетей в отдельных регионах не превышают 3 % в год (Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский и Приморский края, Еврейская автономная область).

По результатам принятых прокурорами мер реагирования отремонтировано около 1 тыс. коммунальных объектов и оборудования, 818 км аварийных и изношенных коммуникаций, погашен долг за поставленные коммунальные ресурсы в размере 1 млрд. рублей.

В текущем году на учет поставлено 1167 бесхозяйных объектов ЖКХ, в отношении 1053 – зарегистрировано право муниципальной собственности. Зачастую только в рамках исполнения судебных решений по искам прокуроров органами местного самоуправления проводится соответствующая работа.

В Республике Бурятия, Амурской, Магаданской областях, Еврейской автономной области по требованию прокуроров местными администрациями организован контроль за готовностью теплоснабжающих организаций к предстоящему отопительному сезону с применением установленных правил оценки.

В 17 районах Забайкальского края по искам прокуратуры органами местного самоуправления проводится работа по приобретению резервных источников электрической энергии для 98 котельных и 10 объектов водоснабжения.

В Республике Саха (Якутия) по требованию прокурора Олекминского района в 23-х муниципальных образованиях разработаны топливно-энергетические балансы. По представлению прокурора Алданского района на предприятиях сформирован нормативный запас угля в объеме 487 тонн.

В Республике Бурятия после вмешательства прокурора органом местного самоуправления в сентябре 2022 г. организована работа по разработке схем теплоснабжения муниципальных образований Мухоршибирского района.

В Приморском крае по требованию прокурора г. Находки МУП «Находка-Водоканал» в инвестиционную программу дополнительно включены работы по замене и ремонту аварийных инженерных сетей.

В Магаданской области после вмешательства надзорного ведомства ресурсоснабжающими организациями в Ольском, Сусуманском, Хасынском и Ягоднинском районах разработаны и утверждены программы в сфере тепло- и водоснабжения.

Устранение нарушений прав граждан на качественное и бесперебойное предоставление коммунальных услуг находится на контроле прокуратуры.