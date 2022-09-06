06.09.2022
20:20
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Происшествия

Отомстил за то, что у неё появился другой мужчина

Подозреваемый в краже похитил у бывшей возлюбленной деньги в отместку за то, что у неё появился другой мужчина

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» с заявлением обратилась жительница г. Якутск. Женщина сообщила, что из её квартиры похитили золотые серьги и 9 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 45-летний бывший сожитель потерпевшей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.

Установлено, что злоумышленник ранее состоял в отношениях с заявительницей. После очередной ссоры сожители расстались и разъехались. Когда подозреваемый приехал к бывшей сожительнице мириться, он застал в её квартире другого мужчину. Тогда у него возник преступный умысел. Злоумышленник после ссоры с бывшей сожительницей, уходя, похитил из прихожей её золотые серьги и денежные средства. Похищенные золотые изделия изъяты, вырученные средства мужчина потратил на свои личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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