Отобранные пробы в реке Марха превышений не показали

По распространению в мессенджере whatsapp информации о загрязнении р. Марха Нюрбинского района Вчера, 11 августа, Нюрбинский комитет государственного экологического надзора провел отбор проб воды на реке у поселка Жархан. Отобранные пробы превышений по солевым компонентам не показали.

12 августа, администрация Нюрбинского района планирует совершить облет реки Марха на вертолете до поселка Накын. Помутнение цвета воды в реке предварительно произошло из-за обильных осадков, прошедших в районе в ближайшие дни, в результате чего размыло берега. Фотофакт: Грязно-коричневая река в Нюрбинском улусе. Почему?

Фото: Соцсети Источник: тгк Балабкина Brief

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