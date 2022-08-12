12.08.2022
22:18
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Экология

Отобранные пробы в реке Марха превышений не показали

По распространению в мессенджере whatsapp информации о загрязнении р. Марха Нюрбинского района Вчера, 11 августа, Нюрбинский комитет государственного экологического надзора провел отбор проб воды на реке у поселка Жархан. Отобранные пробы превышений по солевым компонентам не показали.
12 августа, администрация Нюрбинского района планирует совершить облет реки Марха на вертолете до поселка Накын. Помутнение цвета воды в реке предварительно произошло из-за обильных осадков, прошедших в районе в ближайшие дни, в результате чего размыло берега.

Фотофакт: Грязно-коричневая река в Нюрбинском улусе. Почему?
Фото: Соцсети
Источник: тгк Балабкина Brief

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