02.05.2021
17:12
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Общество

Отмыты надписи на центральной остановке Якутска

С 26 апреля по 30 мая по всей стране проходит Всероссийское рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства. Победившие проекты получат федеральное софинансирование и будут реализованы в 2022 году.

Волонтеры, обеспечивающие проведение рейтингового голосования, не только помогают жителям города Якутска проголосовать за общественные пространства, но и вносят свою лепту в улучшение облика столицы.  

По информации Молодежной администрации при главе городского округа «город Якутск», 1 мая представители администрации совместно с волонтерами по обеспечению рейтингового голосования провели субботник по очистке надписей на остановке кинотеатра «Центральный». Волонтеры призывают горожан оказать поддержку их работе и до 30 мая проголосовать за новые общественные пространства — Парк Победы и благоустройство набережной озера Сайсары и Сквера Матери на специальной платформе za.gorodsreda.ru . 

Приглашаем горожан от 14 лет сделать свой вклад в развитие столицы и проголосовать за объекты благоустройства «Парк победы» или «Благоустройство озера Сайсары и Сквера Матери» на платформе za.gorodsreda.ru . Чем больше горожан проголосует за проекты, тем больше вероятность победы в конкурсе.

Волонтеры также с радостью окажут помощь в голосовании. В столице в данное время начали работу девять информационных пунктов Всероссийского рейтингового голосования. 

Информационные пункты размещены по следующим адресам:

1.     ТРК «Туймаада», ул. Орджоникидзе 38, 2 этаж.

2.     ТРК «Азия», ул. Чернышевского 74/8, 1 этаж.

3.     Кинотеатр «Центральный», пр. Ленина 12, 1 этаж.

4.     ТВЦ «ОптимистПроф», Автострада 50 лет Октября, 1а, 1 этаж. 

5.     Международный аэропорт «Якутск» имени Платона Ойунского.

6.     ТРК «Ураса Молл», ул. 50 лет Октября, 6.

7.     Рынок «Крестьянский».

8.     Рынок «Строительный».

9.     ТЦ «Проспект», ул. Курашова, 6.

Время работы волонтеров с 11:00ч до 17:00 ч. 

Подробно с дизайн-проектами общественных пространств можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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