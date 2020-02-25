Отметили: В Якутске произошло 33 ДТП

За прошедшие праздничные выходные на территории г. Якутска было зарегистрировано 33 ДТП с материальным ущербом. Травмированы трое. Еще 17 задержаны за пьяную езду.

21 февраля около 12 часов дня возле дома №24 по ул. Дзержинского произошло столкновение трех автомашин.

Предварительно установлено, что около 12 часов дня «ТЛК Прадо» при выезде с прилегающей территории по ул. Дзержинского №24, совершил столкновение с «Тойотой Короной», далее автомашина «Тойота Корона» столкнулась с «Тойотой Филдер».

В результате ДТП водитель «ТЛК Прадо» самостоятельно обратился в травмпункт, где после осмотра врачи поставили ему диагноз: повреждения м/т правого бедра, назначено амбулаторное лечение.

В этот же день около 15 часов водитель «Тойоты Ипсум» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с «Хюндэй Крета».

В результате ДТП автоледи получила ушибы головы, назначено амбулаторное лечение.

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Вечером около 6 часов водитель «Тойоты Премио», следуя со стороны Хатын Юряхского шоссе, возле дома №1/3 по Вилюйскому тракту 4 км, при развороте вне перекрёстка столкнулся с «Тойотой Аллион» под управлением женщины водителя 1996 г.р.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела пассажирку 1995 г.р. «Тойоты Премио» и увезла в медучреждение с ушибами головы и грудной клетки, где после осмотра врачей ей было назначено амбулаторное лечение.

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Медицинское освидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

Кроме того, во время рейдовых мероприятий инспекторы задержали 17 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, из них четверо попались за повторную езду. 24 автомобилиста привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходам, 118 пешеходов — за переход проезжей части в неустановленном для этого месте.