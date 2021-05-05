Отменит ли Верховный суд Якутии оправдательный приговор Вербицкой?

Апелляция прокуратуры на оправдательный приговор Людмиле Вербицкой будет рассмотрена 20 мая, сообщается на сайте Верховного суда РС(Я).

Напомним, что 22 марта судья Якутского городского суда Эльвира МИНЕЕВА оправдала Людмилу ВЕРБИЦКУЮ, бывшего замминистра здравоохранения Якутии, по всем статьям обвинения — ст.307 ч.1 УК РФ (заведомо ложные показания) и ст.286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий) в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления. По этому решению, Людмила Вербицкая имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда.

Вскоре, 7 апреля приговор об оправдании Людмилы Вербицкой был обжалован прокуратурой в суде высшей инстанции. И на днях Верховный суд РС(Я) назначил рассмотрение апелляции на 20 мая.

Напомним, что после первого рассмотрения дела Вербицкой судья Людмила НИКОЛАЕВА 8 октября 2020 г. вернула его прокурору по причине того, что обвинительное заключение составлено с нарушениями. Тогда это решение тоже было обжаловано прокуратурой в Верховном суде РС(Я), который вернул дело Вербицкой на повторное рассмотрение в Якутский городской суд, где его передали судье Эльвире Минеевой.

В свое время уголовное дело замминистра здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой вызвало большой общественный резонанс: более 600 якутян подписали петицию в ее защиту. Вызвано это тем, что при том количестве опубликованного компромата, который обличает Людмилу Вербицкую в различных махинациях с поставками лекарств, медоборудования, в приобретении недвижимости за рубежом, в республике есть немало людей, которым бывший замминистра здравоохранения помогла в болезни, проявила человеческое сочувствие, и которые выступили в ее защиту. А адвокат Ольга МАМАЕВА заявляла в СМИ, что уголовное дело в отношении неё возбужденно по инициативе и.о. прокурора республики Айдара ИВАНОВА.

Подробности дела Вербицкой

Как сообщается в судебном решении от 22 марта, установлено, что давая указание о решении вопроса с лечебным питанием, в том числе, выясняя, почему исключены ланч-боксы и термоконтейнеры, которые обеспечивают индивидуальное лечебное питание по столам, Вербицкая Л.И. действовала в пределах своих полномочий. Последующее включение АНДРЕЕВЫМ Б.В. в конкурсную документацию пунктов о наличии 4-х секционных ланч-боксов и термоконтейнеров не явилось ограничением конкуренции, не повлекло нарушения прав и законных интересов ООО «Комбинат питания «Сэргэлэх», а также не нанесло имущественного вреда потребительскому кооперативу «Якутское потребительское общество» в сумме 2 374 660 руб. Судья посчитала, что при таких обстоятельствах в действиях Вербицкой Л.И. отсутствует состав преступления, предусмотренный ст.286 ч.1 УК РФ, в связи чем, Вербицкая Л.И. подлежит оправданию по основаниям, указанным в п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ.

Однако, с оправдательным приговором Вербицкой не согласен бывший главный врач Республиканской больницы №2 Борис Андреев. По версии следствия, именно ему в декабре 2018 года Людмила Вербицкая велела внести изменения в конкурсную документацию в пользу поставщика больничного питания — фирмы «Мед-фуд».

Как сообщил News.Ykt.Ru Борис Андреев, бывшая заместитель министра здравоохранения вмешалась в процесс закупки, дав устный приказ об изменении двух пунктов конкурсной документации, который приводил к ограничению конкуренции между поставщиками услуг. Хотя Минздрав не имеет права вмешиваться в закупки, которые проводит больница. По словам Бориса Андреева, «Мед-фуд» с 2009 года обеспечивал больницу лечебным питанием, но в 2017-2018 годах на его качество стали жаловаться пациенты. Поэтому в декабре 2018 года руководство РБ №2 решило предоставить возможность участвовать в конкурсе другим фирмам, чтобы в итоге обеспечить пациентов качественным питанием. С этой целью в техзадании убрали условие о наличии ланч-боксов и термоконтейнеров, потому что они имелись только у «Мед-фуд», что позволяло ему выиграть торги. «Представители фирмы «Мед-фуд» даже не пытались узнать, почему мы захотели поменять поставщика. Они сразу обратились в Минздрав Якутии. На следующий день Вербицкая дала распоряжение в устной форме, чтобы мы внесли в аукционную документацию пункты про обязательное наличие ланч-боксов и термоконтейнеров, чтобы закупку снова выиграла фирма «Мед-фуд, — сообщил бывший главный врач РБ №2. — Мы всегда были в хороших трудовых отношениях. Только после того самого разговора я остался в недоумении и подумал, что она не совсем понимает, какое распоряжение дает. Я считаю, что этим распоряжением она явно превысила свои служебные полномочия и должна понести соответствующее наказание».

20 мая выяснится, поддержит или отменит оправдательный приговор Вербицкой суд высшей инстанции.