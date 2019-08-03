Отменен приговор Николаю Румянцеву

Апелляционная жалоба на приговор Якутского горсуда рассмотрена 30 июля. Верховный суд Якутии отменил обвинительный приговор владельцу ООО «Колми».

Об этом сообщается в картотеке суда.

В мае этого года Якутский горсуд приговорил Николая Румянцева за пьяное ДТП к 3 годам 6 месяцам с отбыванием наказания в колонии-поселении. Судебное следствие длилось полгода, предварительное — больше года. В сентябре 2017 гендиректор и владелец автодилерской компании наехал на трех пешеходов у села Тулагино. Экс-депутат находился за рулем Nissan Patrol и ехал в сторону села Намцы. В результате ДТП двое мужчин получили различные травмы, один скончался на месте аварии. Следствие выяснило, что Румянцев был пьян и превысил скоростной режим.

В суд дело поступило в ноябре 2018 года. За время судебного процесса пострадавшие три раза ходатайствовали о прекращении уголовного преследования Румянцева за примирением сторон. Их представитель сообщил суду, что Румянцев выплатил Федорову 500 тысяч рублей, вдове погибшего Антонине Сивцевой передал 600 тысяч рублей, гараж и трехкомнатную квартиру в Якутске. Судья каждый раз отклонял ходатайство о прекращении дела.

Николай Румянцев и его адвокаты просили вынести оправдательный приговор. По их мнению, часть доказательств, изложенных в обвинительном заключении, не нашла подтверждения в ходе судебного следствия. Обвиняемый уверял, что в момент ДТП был трезв, а спиртное выпил уже после случившегося. При этом подсудимый не раз подчеркивал, что не снимает с себя ответственности и не избегает наказания. Румянцев говорил, что для него имеет значение лишь то, что потерпевшие его простили.

После оглашения приговора Румянцев снова оказался в эпицентре скандала. Общественность возмутило то, что предприниматель посетил Ысыах Олонхо. «Из-за обрушившейся на меня критики разболелось сердце, пришлось лечь в больницу. Меня очень сильно просил приехать на Ысыах глава Намского улуса. Мы выставили хороший приз. И я очень рад, что он достался многодетной семье», — сказал Николай Румянцев.

Приговор Николаю Румянцеву отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Якутский горсуд.