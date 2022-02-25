Отмена рейсов в России: как реагируют авиакомпании?

12 российских аэропортов приостановили работу до 2 марта. Как действовать пассажирам, чьи рейсы были отменены? Собрали официальные сообщения крупнейших авиакомпаний.

В соответствии с решением Росавиации о введении временного ограничения на выполнение полетов в ряд аэропортов на юге России временно прекращено выполнение рейсов Аэрофлота, запланированных в расписании с 24 февраля до 03:45 2 марта 2022 года по маршрутам из Шереметьево в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и в обратном направлении.

Просим пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт и следить за информацией об изменениях в расписании Аэрофлота.

Обновляемая информация о статусе рейсов по указанным направлениям и изменениях в расписании будет размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объеме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты.

Подробнее — https://auto.mail.ru/article/83727-otmena-rejsov-v-rossii-kak-reagiruyut-krupnejshie/