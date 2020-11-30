Отмечено, что в Якутии средства на образование не осваиваются

Сегодня, 30 ноября, рассмотрен широкий спектр вопросов по освоению средств, направленных в образовательную сферу Якутии в 2020 году.

Рассмотрен вопрос о ходе освоения федеральных средств в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография».

В 2020 году на образовательные цели Республике Саха (Якутия) было выделено 2,5 миллиардов рублей федеральных средств.

Зампред Сергей Местников отметил отставание от графика, поручил Министерству образования и науки республики держать на ежедневном контроле ход освоения федеральных средств по всем направлениям.

По нацпроекту «Образование» для создания новых мест для учащихся в регионе завершается строительство пристроя к школе №31 города Якутска на 315 мест, также идет строительство школы на 220 мест в селе Балыктах Мегино-Кангаласского района.

По нацпроекту «Демография» ведется строительство детских садов на 240 мест в селе Сунтар и на 280 мест городе Нюрба. Оба объекта находятся на завершающей стадии.

Выплата ежемесячного дополнительного вознаграждения за классное руководство осуществляется без задержек на всей территории республики. Средства, предусмотренные на сентябрь и октябрь, полностью дошли до получателей. Сейчас осуществляются выплаты за ноябрь.

Сергей Местников сообщил, что при корректировке государственного бюджета РС(Я) на текущий год были предусмотрены средства на оплату районного коэффициента и северных надбавок к данной выплате. Всем классным руководителям Якутии будет произведен перерасчет.

Отставание наблюдается в освоении средств, предусмотренных из федерального бюджета на организацию в школах бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов. Как отметили главы муниципальных образований, во многих районах проблемы с освоением произошли из-за введения дистанционного обучения и обострения эпидситуации в целом.

Со стороны Минпросвещения РФ уточнено, что сэкономленные из-за дистанционного обучения средства можно направить на улучшение рациона горячего питания для младших школьников или на увеличение его кратности.

Сергей Местников отметил, что вопрос горячего питания необходимо решить принципиально и в кратчайшие сроки. В целом по отставанию в освоении федеральных средств вице-премьером даны конкретные поручения Министерству образования и науки РС(Я) по осуществлению строгого контроля по всем направлениям, по устранению недочетов в текущей работе администраций муниципальных образований, которые приводят к отставанию.

Вице-премьер напомнил о штрафных санкциях за неосвоение предусмотренных средств, о влиянии текущей ситуации на формирование планов на будущий год по участию в национальных проектах, об ответственности за выполнение принятых обязательств.