15.07.2020
18:15
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Судебная хроника

Отложено рассмотрение иска УК к директору СЭГХ Якутска

18 июня в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) началось рассмотрение иска УК «Новатор» к директору Службы эксплуатации городского хозяйства Айаалу ЕГИНОВУ. Дело рассматривает судья Ульяна СЕМЕНОВА.

УК обратилась за защитой своей деловой репутации. Истец считает, что с подачи директора СЭГХ Якутска Айаала ЕГИНОВА, не владеющего ситуацией, нанесен вред его деловой репутации. Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска сделал рассылку пресс-релиза в СМИ по итогам планерки в мэрии. Конфликт касается ответственности по авариям, случившимся в минувший отопительный сезон, в микрорайоне Ильинка.  

Подробности SakhaLife ранее сообщал.

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Заседания Арбитражного суда по этому делу состоялись 25 июня и 13 июля.

Следующее рассмотрение дела состоится через длительное время – 3 сентября. Причина – отпуск судьи.

SakhaLife следит за развитием событий.

Фото: Пресс-службы АО «Сахатранснефтегаз»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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