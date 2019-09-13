Отличный вариант для трудоустройства: Сахатранснефтегаз представил свободные вакансии

Повышенный интерес со стороны желающих трудоустроиться наблюдался у стенда АО «Сахатранснефтегаз» на ярмарке вакансий нефтегазового комплекса Якутии. Мероприятие проводится на регулярной основе в рамках региональной программы «Местные кадры в промышленность».

К моменту открытия ярмарки в 14:00 ч. атриум Корпуса факультетов естественных наук СВФУ уже был переполнен большим количеством студентов, выпускников и соискателей: главные добывающие и перерабатывающие предприятия нефтегазового комплекса республики представили свои свободные вакансии. Одним из самых оживленных пунктов стал стенд АО «Сахатранснефтегаз».

«К нам обращается большое количество выпускников и студентов, главным образом спрашивают вакансии, ориентированные на инженерные специальности. Однако, сегодня у нас в большинстве своем представлены рабочие вакансии. За первые тридцать минут работы стенда один соискатель уже был направлен на собеседование в Строительно-монтажное управление, а другой рассматривается на место электрогазосварщика», — сообщила специалист по персоналу Управления газораспределительных сетей Евгения Федорова.

Действительно, интересующихся студентов было подавляющее большинство, многие из которых не имели при себе резюме. По словам начальника производственно-технического отдела Линейно-планового управления магистральных газопроводов Айсена Жиркова, они были представлены третьим и четвертым курсами геологоразведочного факультета СВФУ имени М.К. Аммосова, заранее подбирающим себе место будущей производственной практики.

«У нас имеется соглашение с Северо-Восточным федеральным университетом и профессиональными образовательными организациями республики. В результате сотрудничества ежегодно более 200 студентов проходят производственную практику на базе нашего Общества, где с каждым будущим специалистом работают наставники из числа работников компании. Поэтому мы с готовностью отвечаем на все вопросы студентов», — подчеркнул Айсен Жирков.

В свою очередь, желающие трудоустроиться отметили важную роль АО «Сахатранснефтегаз» в экономике республики, чем и объясняется повышенный интерес к компании.

«Конечно, было бы хорошо попасть в число сотрудников «Сахатранснефтегаз», даже присмотрел себе вакансию, однако пока не готов менять место жительства на другой район. В целом, если бы не это обстоятельство, то с радостью пополнил бы ряды работников компании – в остальном всё устраивает. Думаю, стоит дополнительно оценить возможность переезда», — сообщил один из соискателей, представившийся Василием Николаевым.

Студентка IV курса геологоразведочного факультета Саргылана Андросова отметила, что на постоянной основе мониторит варианты трудоустройства на различных ярмарках вакансий, чтобы к концу учебного года уже иметь представление о том, где будет реализовывать свой трудовой потенциал.

«На данный момент уже имеется три варианта, один из которых возможен в АО «Сахатранснефтегаз». Конечно, наличие вакансий подходящего характера летом следующего года будет под вопросом, однако АО СТНГ представляется мне отличным местом для начала карьеры», — подчеркнула она.

Напомним, АО «Сахатранснефтегаз» уделяет большое значение вопросу трудоустройства местного населения. Эффективность работы компании в данном направлении подтвердил глава Якутии Айсен Николаев, вручив в конце 2018 года коллективу Общества благодарность за весомый вклад в реализацию государственной политики в области занятости населения.