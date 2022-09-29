«Отличный кемпинг» предлагает турбаза на «дальневосточных гектарах» в Якутии

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, около 10% получателей земли по программе «Гектар» планируют или уже реализуют туристические проекты на своей земле. Участники программы открывают новые экологические маршруты, турбазы, этнографические центры, знакомят жителей и гостей региона с уникальной природой и ландшафтами Востока и Севера России.

Николай Попов из Якутии стал участником программы «Гектар» в 2019 году, взяв участок площадью 1 га в селе Булус Намского района в 150 км от Якутска. В октябре 2020 года «на гектаре» начал работать первый гостевой дом. За один год работы турбаза «Турий взвоз» стала популярной среди жителей Якутска и населенных пунктов Намского района. Но в январе 2022 года на турбазе случился пожар, и гостевой дом сгорел. Такая чрезвычайная ситуация заставила бы многих отказаться от дальнейшего освоения земли и реализации бизнес-проекта. Но Николай Попов решил иначе.

«Высокий потенциал внутреннего туризма мне абсолютно понятен, и я точно знаю, что на рекреационные услуги есть спрос, и он постоянно растет, — рассказывает Николай Попов. — Наша туристическая база расположена в районе, который является одним из наиболее популярных мест отдыха у жителей Намского района и города Якутска. Обстоятельства не изменили наших планов давать людям возможность провести время на природе комфортно и с пользой. Уже в мае 2022 года на нашем гектаре были построены два новых гостевых дома, гараж и баня. Но название базы мы поменяли. Раньше проект был известен, как «Турий взвоз». Сейчас мы называемся «Туйгун кемп», что в переводе с якутского означает “Отличный кемпинг”».

По словам посетителей, всего пара дней на базе «Туйгун кемп» снимают стресс, возвращают силы и желание жить активно и интересно. Отдыхающих ждут здесь тишина и покой, свежий воздух, прекрасные виды родной природы и чистая река.

«Несмотря на то, что летний сезон был у нас в основном занят строительством, мы смогли принять на базе порядка 300 туристов, — рассказывает Николай Попов. – Популярны наши сплавы по реке Лена, которые в формате корпоративного отдыха заказывают региональные компании. Горожане приезжают к нам порыбачить, попариться в бане-бочке, пожарить шашлыки – на типичный «тур выходного дня». База работает круглый год, поэтому зимой многие приезжают к нам на подледную рыбалку. Кроме того, наша команда организовывает сплавы по рекам Амга и Буотама. Мы хотим, чтобы у нас гости чувствовали себя, как дома, тщательно ухаживаем за территорией парка и бережем окружающую природу. В планах – расширение проекта. Будем строить третий гостевой дом. Для этого уже скоро оформим второй «дальневосточный гектар», прилегающий к первому. Когда придет срок – оформим землю в собственность. Всем заявленным критериям турбаза «Отличный кемпинг» уже отвечает».

Оформить землю в собственность или долгосрочную аренду в обычном порядке, то есть не досрочно, а через четыре с половиной года после заключения договора, могут граждане, чьи участки соответствуют любому из четырёх критериев использования предоставленных «дальневосточных гектаров». Первый — это наличие на земельном участке объекта капитального строительства (в том числе незавершённого). Вторым критерием являются средства, вложенные в эту землю, причем сумма должна быть не менее 30 тысяч рублей, с даты заключения договора безвозмездного пользования. Третьим критерием является доход от произведенной на участке продукции или ведущейся деятельности — он должен составлять не менее 30 тысяч рублей с даты заключения договора. Четвертый критерий – это наличие результатов деятельности по выбранному виду или видам использования участка.

Уведомление о соответствии использования земельного участка критериям использования вместе с заявлением на предоставление земельного участка в собственность можно подать в течение полугода по достижении 4,5 лет с момента заключения договора на «дальневосточный гектар». При наличии на земельном участке жилого дома общей площадью не мене 24 квадратных метров, право на которое зарегистрировано в ЕГРН, гражданин имеет право до истечения 4,5 лет безвозмездного пользования подать уведомление и заявление о предоставлении земельного участка в собственность досрочно. Кроме того, досрочно оформить участок в собственность имеют право участники программы «Дальневосточная ипотека», строящие или построившие «на гектарах» дом.

Уведомление о соответствии использования земли требуемым критериям составляется произвольной форме и подается вместе с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность. Документ направляется посредством почтовой связи в бумажной форме в уполномоченный орган, ответственный за предоставление земельного участка. Заявление также можно подать через МФЦ, орган регистрации или в электронной форме через личный кабинет на портале «НаДальнийВосток.РФ»