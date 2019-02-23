Отличные подарки для мужчин и скидки в «Камельке»!

Компания «Камелек» поздравляет с Днем защитника отечества:

Дорогие наши мужчины, наши защитники! Поздравляем Вас и желаем стойкости, мужества и тепла родных! Пусть Вас всегда согревают любовь близких, забота и внимание матерей, жен и сестёр, и детей!!!

И предлагает отличные и практичные подарки для мужей, отцов и друзей!

И только сегодня❗️ Только 23 февраля скидка на мужской ассортимент-20%❗️На все остальное -10% скидка!

За подарками все к нам в Камелек!

Ждём, всегда стараемся для того, чтобы было удобно нашим клиентам: Упаковка, тёплое обслуживание и хорошее настроение!

Наши филиалы:

Проспект Ленина, д. 36 ТЦ «Айсберг» ул. Лермонтова 62/4 ТРК «Азия», ул. Чернышевского 74/8