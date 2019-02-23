Отличные подарки для мужчин и скидки в «Камельке»!

Компания «Камелек» поздравляет с Днем защитника отечества:
Дорогие наши мужчины, наши защитники! Поздравляем Вас и желаем стойкости, мужества и тепла родных! Пусть Вас всегда согревают любовь близких, забота и внимание матерей, жен и сестёр, и детей!!!
И предлагает отличные и практичные подарки для мужей, отцов и друзей!
И только сегодня❗️ Только 23 февраля скидка на мужской ассортимент-20%❗️На все остальное -10% скидка!
За подарками все к нам в Камелек!
Ждём, всегда стараемся для того, чтобы было удобно нашим клиентам: Упаковка, тёплое обслуживание и хорошее настроение!
Наши филиалы:
- Проспект Ленина, д. 36
- ТЦ «Айсберг» ул. Лермонтова 62/4
- ТРК «Азия», ул. Чернышевского 74/8
Источник: Компания "Камелек"