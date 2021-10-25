Отличные новости от «Сахафильм»! 🎬

Отличные новости! Фильм «Холодное золото» принимает участие в V Ялтинском международном кинофестивале «Евразийский мост», в основной программе игрового кино — об этом сообщил «Сахафильм» в своем инстаграме.

Всего в конкурсе принимают участие восемь кинолент из Ирана, Узбекистана, Южной Кореи, Азербайджана, Болгарии и России. В жюри режиссёр Александр Котт (БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ, ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ, ТРОЦКИЙ), один из руководителей ФИПРЕССИ (международная организация кинокритиков, киноведов и киножурналистов, довольно влиятельная структура) Барбара Лорей де Лашарьер и профессор из Кореи Хонг Сан-Ву.

Уже 11 ноября ждём вас в кинотеатрах на премьере фильма, над которым работали Пётр Хики, Любовь Борисова, Сардана Саввина, Иван Семенов и другие.