25.10.2021
15:33
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Культура

Отличные новости от «Сахафильм»! 🎬

Отличные новости! Фильм «Холодное золото» принимает участие в V Ялтинском международном кинофестивале «Евразийский мост», в основной программе игрового кино — об этом сообщил «Сахафильм» в своем инстаграме.

Всего в конкурсе принимают участие восемь кинолент из Ирана, Узбекистана, Южной Кореи, Азербайджана, Болгарии и России. В жюри режиссёр Александр Котт (БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ, ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ, ТРОЦКИЙ), один из руководителей ФИПРЕССИ (международная организация кинокритиков, киноведов и киножурналистов, довольно влиятельная структура) Барбара Лорей де Лашарьер и профессор из Кореи Хонг Сан-Ву.

Уже 11 ноября ждём вас в кинотеатрах на премьере фильма, над которым работали Пётр Хики, Любовь Борисова, Сардана Саввина, Иван Семенов и другие.

Фото: Из соцсетей
Источник: https://www.instagram.com/p/CVcHR8_pnSR/?utm_medium=copy_link
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