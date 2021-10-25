25.10.2021
15:33
156
Культура
Отличные новости от «Сахафильм»! 🎬
Отличные новости! Фильм «Холодное золото» принимает участие в V Ялтинском международном кинофестивале «Евразийский мост», в основной программе игрового кино — об этом сообщил «Сахафильм» в своем инстаграме.
Всего в конкурсе принимают участие восемь кинолент из Ирана, Узбекистана, Южной Кореи, Азербайджана, Болгарии и России. В жюри режиссёр Александр Котт (БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ, ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ, ТРОЦКИЙ), один из руководителей ФИПРЕССИ (международная организация кинокритиков, киноведов и киножурналистов, довольно влиятельная структура) Барбара Лорей де Лашарьер и профессор из Кореи Хонг Сан-Ву.
Уже 11 ноября ждём вас в кинотеатрах на премьере фильма, над которым работали Пётр Хики, Любовь Борисова, Сардана Саввина, Иван Семенов и другие.
Фото: Из соцсетей
#Александр Котт#Барбара Лорей де Лашарьер#Евразийский мост#Иван Семенов#Любовь Борисова#Петр Хики#Сардана Саввина#сахафильм#холодное золото#Хонг Сан-Ву#якутское кино
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.10.2021
75
25.10.2021
136
25.10.2021
50
25.10.2021
148
25.10.2021
148
25.10.2021
252
25.10.2021
140
25.10.2021
230
25.10.2021
288
25.10.2021
191
25.10.2021
179
25.10.2021
1177
25.10.2021
409
25.10.2021
253
25.10.2021
145
25.10.2021
171
25.10.2021
215
25.10.2021
377
25.10.2021
780
25.10.2021
182
25.10.2021
145
25.10.2021
321
25.10.2021
141
25.10.2021
306
25.10.2021
475
25.10.2021
341
25.10.2021
361
25.10.2021
259
25.10.2021
434
25.10.2021
977
24.10.2021
1094
24.10.2021
1565
24.10.2021
342
24.10.2021
484
24.10.2021
720
24.10.2021
1659
24.10.2021
2195
24.10.2021
284
24.10.2021
901
24.10.2021
3515
24.10.2021
1780
24.10.2021
685
24.10.2021
1460
24.10.2021
867
23.10.2021
3144
23.10.2021
2099
23.10.2021
1804
23.10.2021
1352
23.10.2021
1083
23.10.2021
1439
23.10.2021
404
23.10.2021
1799
23.10.2021
652
23.10.2021
2578
ТОП НОВОСТИ
20.10.2021
16620
19.10.2021
9350
20.10.2021
5081
22.10.2021
3882
24.10.2021
3520
23.10.2021
3147