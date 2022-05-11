Отличник газовой промышленности СССР Максим Черемкин: Нет замены газовому топливу

20 апреля 2022 года глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев дал старт началу строительства третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах – 84 км». Мнением о том, какое значение имеет для социально-экономического развития республики завершение этого объекта, поделился Отличник газовой промышленности СССР, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), кавалер знака отличия «Гражданская доблесть» и ветеран АО «Сахатранснефтегаз» Максим Константинович Черемкин.— В прошлом месяце вся республика узнала о начале строительства стратегически важного для народного хозяйства и жизни якутян объекта. Эта стройка по ее завершению в 2024 году существенно повысит энергетическую безопасность Центральной Якутии, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию. С вводом третьей нитки серьезно обновляется магистральная трубопроводная система центрального района. В два раза увеличится пропускная способность всей газотранспортной системы от Средневилюйского газоконденсатного месторождения до потребителей голубого топлива Центральной Якутии. Существенно увеличивается надежность подачи природного газа с учетом уже работающей третьей нитки магистрального газопровода Мастах-Берге-Якутск протяженностью 384 км, введенной в эксплуатацию в 2015 году в результате проведенной масштабной работы в 2001-2015 годах, – считает Максим Константинович.- На мой взгляд, коллективу АО «Сахатранснефтегаз» в ближайшей перспективе предстоит выполнить значимые работы. Газификация сельских населенных пунктов Якутии не закончена, своей очереди ждут три улуса Заречья (Усть-Алданский, Таттинский и Амгинский) и Вилюйская группа улусов (левобережная часть Вилюйского и Верхневилюйского улусов, Сунтарский и Нюрбинский улусы). Известно, что альтернативы использования природного газа в качестве топлива нет. Уверен, что с задачами по газификации объектов, направленными на улучшение уровня жизни селян, работники АО «Сахатранснефтегаз» достойно справятся.-Как специалист, посвятивший почти полвека своей жизни, свои знания и опыт становлению и развитию газовой промышленности в родной республике, горжусь и радуюсь трудовым достижениям нынешнего поколения газовиков. Они продолжают и приумножают те добрые и славные традиции, начатые старшим поколением газовиков-первопроходцев, благодаря самоотверженному труду которых 55 лет назад был заложен надежный фундамент, способствовавший появлению новой отрасли народного хозяйства на территории нашей республики – газовой промышленности. Сегодня газовики смело применяют в каждодневной работе современные достижения науки и техники, их техническая грамотность на высоком уровне. Все это способствует выполнению главного девиза газовиков – обеспечению надежности и безаварийной работы объектов газовой промышленности, начиная от добычи газа, дальнего транспорта газа и систем газораспределения. А это всегда было и есть жизненно важным кредо для каждого газовика, особенно в наших экстремально суровых климатических условиях.- Кроме того, считаю нужным упомянуть тех, благодаря кому проектируются и строятся все объекты газовой отрасли. В республике, начиная с 1993 года, когда началась масштабная газификация сельских населенных пунктов согласно принятым Правительством республики «Государственным программам по газификации…», появились и работало много проектных предприятий. Надо отдать должное – они все, в той или иной мере, внесли положительный вклад в решении вопросов проектирования газораспределительных сетей сельских населенных пунктов во многих улусах. Так, были выполнены проекты по газификации населенных пунктов в Верхне-Вилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Намском, Горном, Хангаласском, Мегино-Кангаласском улусах и в пригородных поселениях города Якутска. Из числа проектных организаций, я бы выделил ООО «Якутгазпроект», который продолжает плодотворно работать по настоящее время вот уже более двадцати лет и выпускает свою качественную проектную продукцию.- 2022 год – особенный, юбилейный. В этом году газовики отметят 55-летие газовой промышленности республики. От имени ветеранов газовой промышленности пожелаем всем газовикам новых трудовых свершений, доброго здравия и счастья, – пожелал Максим Константинович.