Отличная новость из Сунтарского района

На полтора месяца раньше срока завершены работы по реконструкции искусственного водопропускного сооружения через реку Куккурэ на км 983+000 федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» на территории Сунтарского района Республики Саха (Якутия).

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Сроки по государственному контракту: с 18.09.2017 г. по 31.10.2019 г.

Фактические сроки завершения работ: с 18.09.2017 г. по 18.09.2019 г.

В результате выполненных работ реконструирован участок дороги протяженностью 2,44 км с доведением параметров до III технической категории, устройством асфальтобетонного покрытия шириной 7,0 м., устройством металлической гофрированной двухочковой водопропускной трубы диаметром 2,0 м., установкой металлического барьерного ограждения 1504 п.м.

Ранее данный участок реконструкции представлял собой два ремонтно-непригодных аварийных деревянных моста, не обеспечивающих нормативную нагрузку для грузового автотранспорта, в связи с этим в зимнее время устраивался объезд.