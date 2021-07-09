Откуда в Якутске дым?

Грозовой фронт принёс в Якутск дым пожаров из Горного и Хангаласского улусов

Сегодня, 9 июля, начальник Якутской базы авиационной охраны лесов Владимир ЛЕОНОВ сообщил, что в Якутске дым от крупных пожаров в Горном и Хангаласском районах.

«С запада на северо-восток идёт грозовой фронт, который принёс дым от пожаров на территории этих районов», — сказал Владимир Сергеевич.

На 9 июля в Горном районе ведутся работы по тушению 16 лесных пожаров. Задействованы 514 человек и 80 единиц техники.

На территории Хангаласского улуса сегодня действуют 16 лесных пожаров, в том числе 10 на территории Хангаласского лесничества, 5 – национального природного парка «Ленские столбы», 1 – на Синских столбах. Из них 3 пожара локализованы. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 21 646 га. На тушении работают порядка 500 человек и 60 единиц техники.