Откуда в Якутске дым и запах гари?

1 июля в городе Якутске наблюдается задымление, ощущается запах гари. По информации управления ГО и ЧС города Якутска, на территории городского округа нет действующих природных пожаров.

«По информации МЧС России, лес горит на территории 10 районов республики. Предположительно дым в Якутск идет по руслу реки с Жиганского и Томпонского улусов, в 600 километрах от Якутска. По данным УГМС, сегодня в городе ветер северо-западный, скорость 4-9 м/с», — сообщил главный специалист отдела выполнения мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуацийУправления ГО и ЧС города Якутска Заур Бабаев.

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 198 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 1 414 307 гектара, при этом площадь активного горения составляет 2 121, 5 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 489 природных пожаров.

«За сутки количество пожаров увеличилось на 27 очагов, площадь пожаров увеличилась на 196 114 гектаров, за счет увеличения очагов пожаров в обслуживаемой зоне и прироста площадей пожаров в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Усть-Майского, Среднеколымского, Томпонского и Эвено-Бытантайского районов, где зарегистрировано 162 природных пожара», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республики Саха (Якутия).

Распоряжением Окружной администрации города Якутска на территории городского округа «город Якутск» действует особый противопожарный режим в связи с установлением высокого IV класса пожарной опасности.

Напоминаем, в целях противопожарной безопасности запрещается:

— разводить костры в хвойных молодняках, под кронами деревьев, на участках повреждённого леса, торфяниках и т.д. В других местах – только на площадках, отделённых противопожарной полосой не менее 50 см. После использования костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

— курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

— использовать машины с неисправной системой работы двигателя;

— оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

— оставлять стеклянные бутылки и банки.

Кроме того, владельцы и пользователи земельных участков, прилегающих к лесу, должны очищать их от сухой травы, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа в соответствии с КоАП РФ статья 8.32 и 20.4. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 1 до 3 тыс. руб. Для должностных лиц установлены штрафы от 10 до 20 тыс. руб., а для юридических лиц – от 50 до 200 тыс. руб.

В случае если вы оказались в близи очага пожара в лесу – немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны, выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня, если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой при этом рот и нос при этом прикройте ватно – марлевой повязкой или тряпкой.

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

При обнаружении лесных пожаров немедленно сообщите в пожарную охрану 101, Единую дежурно-диспетчерскую службу 44-42-51, службу спасения 112.