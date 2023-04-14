Откуда столько? Задержана крупнейшая контрабанда бивней мамонта

В Москве задержана тонна бивней из Якутии стоимостью 20 миллионов рублей

Тонну бивней мамонта не дали контрабандой вывезти в Китай таможенники. Ящики с культурными ценностями задержали на грузовом терминале в аэропорту Шереметьево.

95 фрагментов распиленных бивней оформила как поделочный материал московская фирма. По документам груз следовал из Беларуси в Китай транзитом через Россию. Но есть вероятность, что его везли напрямую из РФ.

Экспертиза показала, что это бивни мамонтов, которые тысячи лет назад обитали на территории современной Якутии. Их стоимость оценивается в 20 млн рублей. Вывозить такие товары можно только по лицензии Минкультуры.

«В отношении руководителя компании возбудили уголовное дело. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей», — сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.