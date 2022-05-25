Откуда пошла оспа обезьян — советник ВОЗ

Оспа обезьян, вероятно, передавалась половым путем на двух гей-вечеринках в Европе, сообщил ведущий советник Всемирной организации здравоохранения доктор Дэвид Хейманн, ранее возглавлявший отдел ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Он считает это «случайным событием» «Мы знаем, что оспа обезьян может распространяться при тесном контакте с пораженными участками инфицированного человека, и похоже, что половой контакт усилил эту передачу. Вполне возможно, что кто-то заразился, у него появились поражения на гениталиях, руках или где-то еще, а затем он заразил других при половом или близком физическом контакте», — сказал он. Представители органов здравоохранения говорят, что большинство известных случаев в Европе были зарегистрированы среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, но любой может заразиться при тесном контакте с больным человеком, его одеждой или простынями. тгк Политика страны