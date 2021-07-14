Откуда дым в Якутске?

Сегодня, 14 июля, на территории городского округа «город Якутск» пожары отсутствуют. Дым, которым накрыло город, результат природных пожаров в Горном улусе.

«В городе Якутске и его пригородах природные пожары на сегодняшний день отсутствуют», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба. По информации ГБУ «Авиалесоохрана», дым пришел в столицу с территории Горного улуса.

По сведениям Минэкологии Якутии, в данное время проводятся работы по тушению 76 лесных пожаров общей площадью пройденной огнем 496 700,5 га, расположенных на территории 17 районов и ООПТ: Верхневилюйского-2, Вилюйского-5, Горного-14, Кобяйского-3, Ленского-1, Мегино-Кангаласского-1, Мирнинского-7, Намского-2, Нюрбинского-3, Оймяконского-1, Олекминского-2, Сунтарского-13, Таттинского-1, Томпонского-2, Усть-Алданского-1, Усть-Майского-3, Хангаласского-8, ООПТ «Ленские столбы» — 6, Олекминский заповедник-1.

Напомним, что с 18 июня 2021 года в городском округе установлен особый противопожарный режим, соответствующее распоряжение подписано главой города. На период действия особого противопожарного режима запрещается въезд транспорта в лесные массивы за исключением транспортных средств, используемых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Ограничивается посещение лесов населением за исключением работников, деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Запрещено сжигание мусора, сухой травы на территории городского округа.