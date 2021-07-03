Откуда дым в Якутске?

По сведениям Минэкологии Якутии, на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 93 лесных пожаров общей площадью пройденной огнем 236 926,6 га, расположенных на территории 19 районов, ГО «г.Якутск», ООПТ: Абыйского-1, Алданского-2, Верхневилюйского-3, Вилюйского-3, Горного-13, Кобяйского-3, Ленского-3, Мегино-Кангаласского-3, Мирнинского-7, Намского-2, Нюрбинского-9, Оймяконского-1, Олекминского-3, Сунтарского-10, Таттинского-2, Томпонского-2, Усть-Алданского-2, Усть-Майского-6, Хангаласского-12, ГО «Якутск»-1, ООПТ «Ленские столбы»-2.

Из них локализовано 16 лесных пожаров общей площадью 26 567,1 га на территории 9 районов и ООПТ: Абыйского-1, Верхневилюйского-2, Кобяйского-3, Мегино-Кангаласского-1, Намского-1, Нюрбинского-2, Сунтарского-2, Усть-Алданского-1, Хангаласского-2, ООПТ «Ленские столбы»-1.

На тушении лесных пожаров задействовано 2 609 человек и 333 единиц техники.

С начала суток ликвидировано 42 пожара на площади 7 531,5 га, из них 8 пожаров на площади 163,5 га, по которым принимались меры по тушению, 34 — в зоне контроля на площади 7 368 га.

По информации руководителя Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии Якутии Владимира Иванова, задымленность в г. Якутске вызвана шлейфом дыма от обслуживаемых лесных пожаров в Горном, Хангаласском, Мегино-Кангаласском районах и ГО г.Якутск.

«Самолет АН-26 «Циклон» для искусственного вызывания осадков сегодня работает в Мирнинском и Сунтарском районах. Также вертолеты МИ-8 с водосливным устройством продолжают работу в районах республики», — сообщил Иванов.

Напоминаем, что с 1 июля т.г. введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.