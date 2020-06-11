Откуда берется самобичевание, и как от него избавиться?

Стоит нам совершить малейшую ошибку, и строгий внутренний голос тут же начинает нас отчитывать. Иногда это затягивается, и мы начинаем заниматься самым настоящим Самобичеванием. Но пользы оно не приносит — скорее наоборот. Как же перестать себя критиковать?

Термин «Самобичевание» подразумевает под собой моральное унижение «себя», когда человек ищет в себе недостатки и упрекает себя за них. Эта пагубная привычка истощает и делает нас не уверенными в себе и в собственных силах. Постоянная самокритика может привести к тому, что у человека появляются проблемы в отношениях с окружающими: с родными, с друзьями, с родственниками. Важно знать, что люди будут относится к вам лучше, если вы будете более уверенными. Постоянная самокритика не идёт на пользу никому, это доказанная истина.

Самобичевание зачастую приводит к закомплексованности и неуверенности, порой даже к перфекционизму. В итоге такие люди страдают от одиночества и непонимания со стороны других людей. Поэтому, если у вас появились проблемы из-за чрезмерного стресса и депрессии разумнее всего будет от них избавиться.

Поэтому, чтобы избавить от «Самобичевания», просто следуйте этим простым правилам:

1. Перестаньте себя критиковать. Не анализируйте все свои ошибки и промахи, откажитесь от проработки «сценария» неприятных разговоров и ситуаций. Даже если вы совершили ошибку, нужно лишь идти дальше, отказавшись от чувства вины.

2. Не обращайте внимание на «судей» со стороны. Несмотря на то, что это будут ваши близкие люди, не позволяйте им критиковать себя. Это только ваша жизнь и только вы знаете, как вам нужно жить. Вы сами будете «пожинать плоды» своих трудов, поэтому делайте так, как считаете правильным. Если вы перестанете зацикливаться на этом, постепенно у вас сформируется адекватная самооценка и вы избавитесь от комплексов.

3. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». За каждое достижение, даже самое незначительное, говорите себе: «Умница!», «Молодец!», «Отлично получилось!». Это поможет вам окончательно поверить в себя и повысить самооценку.

4. Прислушайтесь к своим желаниям и делайте то, что хотите именно Вы. Балуйте себя, старайтесь не отказывать себе в чем-то и заботьтесь о своих нервах. Награждайте себя за то, что вы есть.

Если вы перестанете винить и отчитывать себя за всё происходящее, то сможете наконец начать хорошо общаться с окружающими вас людьми. Чувство одиночества пройдет и жизнь подарит вам новые «краски».