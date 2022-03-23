23.03.2022
16:24
99
Красота & Здоровье
Открываются дополнительные кабинеты врача-психиатра
С 24 марта 2022г. медицинское заключение врача-психиатра на работу, управление транспортом и иные справки врача-психиатра выдаются по адресу:
Петра Алексеева 83/18а (здание клиники «Невромед») график работы с 8:00 до 18:00 ч.
ВАЖНО! кабинет врача-психиатра по ул. Орджоникидзе, дом 33, с 24 марта закрывается.
Медицинское заключение врача-психиатрана право владения личным оружием (патопсихологическое обследование), а также освидетельствование врача-психиатра на работу, управление транспортом и др. осуществляется по адресу Автодорожная 38, (здание ГБУ РС(Я) «ЯРНД»)
график работы с 8:30 до 18:30ч
в субботу 26 марта врач-психиатр принимает по адресу ул. Автодорожная, 38
с 09:00 до 16:00
Телеграмм Психоневрологического диспансера https://t.me/yrpnd
Фото: Пресс – служба ГБУ РС (Я) «ЯРПНД»
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «ЯРПНД»
#ГБУ РС (Я) "ЯРПНД"#Открываются дополнительные кабинеты врача-психиатра#республика саха (якутия)#Якутия
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