Открываются дополнительные кабинеты врача-психиатра

С 24 марта 2022г. медицинское заключение врача-психиатра на работу, управление транспортом и иные справки врача-психиатра выдаются по адресу: Петра Алексеева 83/18а (здание клиники «Невромед») график работы с 8:00 до 18:00 ч. ВАЖНО! кабинет врача-психиатра по ул. Орджоникидзе, дом 33, с 24 марта закрывается. Медицинское заключение врача-психиатрана право владения личным оружием (патопсихологическое обследование), а также освидетельствование врача-психиатра на работу, управление транспортом и др. осуществляется по адресу Автодорожная 38, (здание ГБУ РС(Я) «ЯРНД») график работы с 8:30 до 18:30ч в субботу 26 марта врач-психиатр принимает по адресу ул. Автодорожная, 38 с 09:00 до 16:00 Телеграмм Психоневрологического диспансера https://t.me/yrpnd

Фото: Пресс – служба ГБУ РС (Я) «ЯРПНД» Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «ЯРПНД»

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