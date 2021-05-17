Открывается выставка об истории Музея музыки Якутии

18 мая откроется выставка «История музея музыки и фольклора народов Якутии», посвященная 30-летию Музея и Международному дню музеев.

Музей музыки и фольклора народов Якутии – уникальный по концепции музей фольклора, нематериальной культуры начал свою деятельность со сбора экспонатов в январе 1990 г. как общественный музей. И через год приказом № 24 Министерства культуры РС (Я) был преобразован в республиканский музей.

Основатель музея – Аиза Петровна Решетникова – заслуженная артистка России, народная артистка РС(Я), кандидат исторических наук, член Союза композиторов СССР, лауреат премии (Золотая медаль) Фонда Ирины Архиповой, лауреат Гос.премии РС(Я) им. А.Е. Кулаковского.

На выставке будут представлены экспонаты, которые дали начало многочисленному фонду музея – это редкие фольклорные записи на бобинах, уникальная библиографическая коллекция ученого Г.У. Гермогенова – Эргиса с редкими книгами первой половины ХХ века, архивные фондовые фото- и видеоматериалы, музыкальные инструменты, концертные костюмы солистов Якутского музыкально-драматического театра, первые музейные видеоэкспонаты и многое другое.

Каждодневная музейная работа остается незаметна посетителям, поэтому данная выставка познакомит вас и с нынешним составом работников Музея музыки и фольклора народов Якутии, и с различными направлениями деятельности музея.

Дата: с 18 – 28 мая 2021 г.

Место: Музей музыки и фольклора народов Якутии

Адрес: ул. Кирова д.31 этаж 3

График работы: с 10.00 – 18.00 (с понедельника по субботу)

Контактный телефон: 35-38-84