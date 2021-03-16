16.03.2021
15:19
194
Культура
Открывается персональная выставка Миры Аргуновой
С 18 марта в выставочном зале Дома художника начнет работу персональная выставка Миры АРГУНОВОЙ в рамках молодежного фестиваля «Мuus uSTAR».
Выставка будет идти до 18 апреля по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова 31/2 б, 3 этаж.
Источник: https://www.instagram.com/p/CMd7k29M0O_/
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