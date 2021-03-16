Открывается персональная выставка Миры Аргуновой

С 18 марта в выставочном зале Дома художника начнет работу персональная выставка Миры АРГУНОВОЙ в рамках молодежного фестиваля «Мuus uSTAR». Выставка будет идти до 18 апреля по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова 31/2 б, 3 этаж. View this post on Instagram A post shared by Дом художника НХМ РС(Я)🎨 (@domhudozhnika)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх