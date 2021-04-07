Открывается персональная выставка Ирины Сметаниной «Кэрэхсээри»

Ирина Сметанина — отличник системы образования РС(Я), народная мастерица Чурапчинского улуса, старший педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, руководитель керамической мастерской «Кюнчэнэ» МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск».

Педагогический стаж — 21 год, в 2005 году окончила Красноярский государственный художественный институт по специальности: художник-график. Хорошо владеет технологией групповой и индивидуальной организации работы, здоровьесберегающими, инновационными методами и приемами. Переняв секреты национальных ремесел, Ирина Сметанина старается передать их следующему поколению, чтобы древнее народное искусство не угасло. Особенно важно привить любовь и уважение к искусству своего народа детям — преемникам исконно традиционного народного искусства, народных художественных промыслов и ремесленничества. Учащиеся Ирины — постоянные победители и призеры конкурсов, фестивалей, выставок, чемпионатов всех уровней.

Она с детства мечтала стать художником и осознанно выбрала профессию. Ирина — потомственная мастерица, ее прабабушки были умелыми мастерицами и ремесленниками. Родные дяди занимались изготовлением утвари и хозяйственных орудий из березовой древесины и из мамонтовой кости, бересты. А родная сестра художник-керамист Мария Николаевна-Туойа, заслуженный деятель искусств РФ. Являясь представителем династии, Ирина Сметанина стремится не только продолжить семейную профессиональную традицию, но и развить ее в рамках современного художественного процесса.

На персональной выставке “Кэрэхсээри” будут экспонированы авторские работы и коллекции мастера: керамические работы, графика, шитьё, коллекция якутских украшений, коллекция сувенирных самоваров.

Открытие выставки состоится 9 апреля в 15:00 ч. по адресу: г. Якутск, ул. Аржакова 6, арт-галерея “Симэх”.