Открывается навигация по маршруту Качикатцы-Мохсоголлох

С 28 мая в Хангаласском улусе официально открывается регулярное движение паромов по маршруту Качикатцы-Мохсоголлох. Соответствующий документ подписан сегодня.

В соответствии с Указами главы РС (Я) от 15.05.2021 №1854, 1855, 1856 и постановления Главного санитарного врача по республике №3 от 19.05.2021 в целях предотвращения рапространения новой коронавирусной инфекции перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов на внутреннем водном транспорте, независимо от форм собственности, необходимо обеспечить в установленном порядке вакцинацию работников.

Также обязательными являются информирование работников о соблюдении правил личной и общественной гигиены, а также масочного режима и проведения после каждого рейса обработки мест повышенного контакта дезинфицирующими средствами. В целях профилактики болезни рекомендуется принимать оплату за проезд бесконтактно.