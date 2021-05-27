27.05.2021
18:41
88

Якутия

Открывается навигация по маршруту Качикатцы-Мохсоголлох

С 28 мая в Хангаласском улусе официально открывается регулярное движение паромов по маршруту Качикатцы-Мохсоголлох. Соответствующий документ подписан сегодня. 

В соответствии с Указами главы РС (Я) от 15.05.2021 №1854, 1855, 1856 и постановления Главного санитарного врача по республике №3 от 19.05.2021 в целях предотвращения рапространения новой коронавирусной инфекции перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов на внутреннем водном транспорте, независимо от форм собственности, необходимо обеспечить в установленном порядке вакцинацию работников.

Также обязательными являются информирование работников о соблюдении правил личной и общественной гигиены, а также масочного режима и проведения после каждого рейса обработки мест повышенного контакта дезинфицирующими средствами. В целях профилактики болезни рекомендуется принимать оплату за проезд бесконтактно.   

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-центр МР «Хангаласский улус»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх