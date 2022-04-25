Открытый турнир по художественной гимнастике ”Хангалас Open Gym” прошел в Покровске

В соревнованиях приняли участие более 350 гимнасток из Якутска, Нерюнгри, Нюрбы и Покровска.

“Отрадно видеть такое большое количество спортсменок на турнире. Отделение художественной гимнастики Хангаласского улуса, которое начало свою историю год назад — это четвертая точка присутствия нашей федерации. В этом большая заслуга педагога Тамары Борисовой. Мы оказываем поддержку ее тренерских инициатив и профессионального развития. Надеемся, что со стороны администрации района и руководства ДЮСШ, как и прежде будет оказываться внимание и поддержка руководителя отделения, ведь она настоящий энтузиаст и человек искренне радеющий за детский спорт. Сегодня в Хангаласском улусе гимнастикой занимаемся уже более 100 детей. Это большое общее достижение, которое говорит о том, что спорт востребован, и мы будем делать все, чтобы он стал еще доступнее для детей каждого улуса. Мы открыты для инициатив по созданию направлений художественной гимнастики от глав улусов и спортивных учреждений”, — сказала президент Федерации художественной гимнастики Якутии Людмила Николаева на открытии турнира.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие 356 детей от 4 до 17 лет. В групповых упражнениях выступали 18 команд, в индивидуальной программе — 319 спортсменок из СК “Либерти” (Якутск), СК “Сардаана” (Якутск), СК “Бриллианты Туймаады” (Якутск), СК “Сияние” (Якутск), МОБУ СОШ 25 (Якутск), ДЮСШ №1 (Якутск), ДЮСШ “Лидер” (Нерюнгри), Нюрбинский ЦДОД “Авокадо” и Хангаласской ДЮСШ, которая организовала турнир.

В церемонии открытия также приняли участие Председатель Совета депутатов Хангаласского улуса Анатолий Антонов, директор Хангаласской ДЮСШ Виктор Громов и заместитель начальника Хангаласского РУО Наталья Макеева.

Попомним, что в минувшие выходные в Якутске завершился региональный этап спартакиады учащихся по художественной гимнастике, где соревновались сильнейшие спортсменки Дальнего Востока за право представлять регион на Всероссийском этапе спартакиады в июне. Гимнастки сборной Якутии Зарина Борисова и Дарья Христофорова вошли в состав команды ДФО. А юные якутянки, выступающие в групповых упражнениях, завоевали бронзу соревнований и продолжили тренировки в городе Ульяновске, в рамках подготовки к спортивным играм “Дети Азии”, на которых они будут защищать честь республики в августе.

“Гимнастика в республике начала свое развитие относительно недавно, но в нашей истории уже есть успехи. У вас есть большие шансы представлять Якутию на соревнованиях межрегионального, всероссийского уровня, а, может даже, страну на Олимпийских играх, дорогие спортсменки. Поэтому я хочу от всего сердца пожелать вам дальнейшего развития и серьезного подхода к занятию этим видом спорта”, — также отметила Людмила Николаева, обращаясь к участницам первого хангаласского турнира по художественной гимнастике.