«Открытый парламент» обсудил проблемы дошкольного образования

В «Открытом парламенте» рассмотрены вопросы обеспечения государственного стандарта дошкольного и общего образования

На дискуссионной онлайн-площадке Ил Тумэна «Открытый парламент» 24 ноября 2020 года обсуждены вопросы финансового обеспечения государственного стандарта дошкольного и общего образования в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Модератором мероприятия выступила председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева.

Она отметила, что вопросы финансового обеспечения госстандарта образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов рассматриваются на заседаниях согласительных комиссий, по ним будет принято решение во время второго чтения проекта закона о бюджете Якутии.

Народный депутат Якутии Марина Силкина обозначила ряд проблем в финансовом обеспечении дошкольного и общего образования в городе Якутске.

«Необходимо решить вопрос доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. В г. Якутске в очереди для предоставления места в детский сад в 2020 году состоит 12030 детей, в том числе в возрасте от 0 до 1,5 лет состоит 5504 ребенка, в возрасте от 1,5 до 3 лет состоит 5530 детей. В 2020 году с сентября муниципальные детские сады, в том числе пригородные, приняли 5913 детей, с учетом ввода новых детских садов.

Для устройства еще 800 детей в детские сады необходимо принять решение по ремонту двух объектов: реконструкцию бывшего здания СОШ №6 г. Якутска на сумму 67,6 млн. руб, для размещения в нем детского сада МБДОУ «Земляничка» №45, а также ремонт детсада №88, переданного в муниципальную собственность, на сумму 50,8 млн. рублей», — отметила она.

Марина Силкина также предложила привести в соответствие Постановление правительства РС(Я) от 26.06.2014 г. №179 «Об утверждении нормативов финансирования на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования на основании письма Минобрнауки России от 31 июля 2014 года №08-1002.

Силкина также остановилась на вопросах медицинского обслуживания в образовательных организациях с целью перевода медработников в сферу здравоохранения, согласно приказу Министерства здравоохранения и Министерства образования РС (Я) «О совершенствовании охраны здоровья, обучающихся в образовательных организациях республики», поскольку сегодня медики являются штатными сотрудниками образования и финансируются муниципалитетом.

Председатель профильного комитета Феодосия Габышева проинформировала, что по вопросу отнесения медработников в образовании к определенному ведомству (Минздрав или Минпросвещение) на федеральном уровне нет однозначного решения.

«Мы вышли с предложением на уровень Совета Федерации в прошлом году. Председатель районного собрания Амгинского улуса Софья Александрова обратилась с предложением включить медработников в перечень должностей образовательных учреждений в рамках финансирования госстандарта», — сообщила она.

Заместитель министра финансов Октябрина Никонова предложила предусмотреть дополнительные расходы по некоторым должностям за счет упорядочения штатных расписаний учреждений, учитывать открытие новых школ и детсадов.

«Финансирование будет направляться в соответствие с нормативами, а также с учетом фактического оказания услуг», — отметила она.

27 октября 2020 года Госдумой приняты изменения в Трудовой Кодекс РФ в части установления требований к отраслевым системам оплаты труда. В связи с этим Минпросвещения России приступило к установлению единых требований оплаты труда педагогических работников и формированию новой системы оплаты труда.

Было отмечено, что по расширению перечня должностей оплата труда финансируется за счет республиканских субвенций, при этом Минобрнауки не может вносить проекты решений, которые влекут дополнительные расходы.

В ходе дискуссионной площадки также обсуждены вопросы, касающиеся затрат в сфере услуг и организации ЕГЭ и ОГЭ, которые ложатся на бюджет образовательных учреждений. Был поднят вопрос о финансировании издания дидактического материала для реализации регионального компонента образования.

В завершение мероприятия, Феодосия Габышева предложила создать межведомственную рабочую комиссию для решения вопросов нормативного финансирования. «Проблема не простая. Межведомственное взаимодействие требуется. Нам вместе необходимо также работать с общественностью, с родителями как заказчиками образовательной услуги», — отметила народный депутат.