Открытый диалог с олекминчанами: власть отчитывается перед населением

В первый день отчета исполнительных органов государственной власти Якутии в Олекминском районе рабочая группа под руководством заместителя председателя правительства республики Ольги БАЛАБКИНОЙ вместе с главой муниципального района Николаем ХАРБИНЫМ посетили села Троицкое, Заречный, Солянка.

В каждом населенном пункте вице-премьер Ольга Балабкина, представляя отчет перед собравшимися, обратила их внимание на то, что глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ уделяет большое внимание встречам с населением и предложил расширить традиционный формат проведения мероприятия — проводить на местах прием граждан.

Жители поднимали проблемы обеспечения качественной питьевой водой, строительства и ремонта автомобильных дорог, дороговизны авиабилетов.

В Троицком люди интересовались вопросами повышения закупочной цены на молоко, разрешения сельхозпалов, перспектив газификации, трудоустройства выпускников учебных заведений, создания условий для изучения родного языка и другими. Население ждет от властей принятия программы поддержки личных подсобных хозяйств, проведения оптоволоконной сети.

В Заречном за последние годы по Общереспубликанскому движению добрых дел «Моя республика в ХХI веке» возвели 2-квартирный и 4-квартирный жилые дома для молодых специалистов и началось строительство типового здания школы на 60 мест. Жители села обратились с просьбой предусмотреть финансирование и ускорить ввод школы. Вице-премьер Ольга Балабкина заострила внимание на то, что одновременно необходимо решать вопрос со спортивным залом.

В Солянке жителей волнуют проблемы улучшения качества сотовой связи, перебоев электроэнергии. Выступающие коснулись вопросов социальной ответственности недропользователей, развития сельского хозяйства, в частности, прозрачности выделения грантов и субсидий, обеспечения кормами, сбыта сельскохозяйственной продукции, прежде всего, картофеля. Как и в предшествующих встречах, вице-премьером и представителями органов власти были даны исчерпывающие ответы и многие вопросы были сняты.

Заместитель председателя правительства республики и члены рабочей группы после открытого диалога с населением провели прием граждан.

В этот день вторая рабочая подгруппа под руководством первого заместителя министра промышленности и геологии Михаила КИРИЛЛИНА отчиталась перед населением сел I-й и II-й Нерюктяйинск.

Третья подгруппа во главе с заместителем министра строительства Евгением АФАНАСЬЕВЫМ представила отчет в селах Дельгей, Дабан.

Руководитель правительственной группы Ольга Балабкина, подводя итоги первого дня работы, отметила, что в Олекминском районе достаточно большое количество муниципальных образований и правительство ставит задачу представления отчета гражданам во всех муниципальных образованиях.

Вице-премьер подчеркнула, что для всех населенных пунктов района характерен, прежде всего, вопрос обеспечения транспортной доступности. «Безусловно, население приветствует мероприятия по реконструкции аэропорта. Но тем не менее возникает вопрос в наличии субсидированных рейсов для определенных категорий граждан», — сказала она.

Ольга Балабкина заострила внимание на проблему, которая возникла в Солянке с питьевой водой. «Сегодня главой района принято оперативное решение по изменению источника получения воды и с завтрашнего дня жители будут обеспечены водой более лучшего качества, но необходимо разрешить проблему», — заявила она.

Заместитель председателя правительства считает, что школы в селах Заречное и Троицкое, по сути, представляют единый образовательный комплекс и необходимо завершить строительство здания школы в Заречном, не растягивая во времени, чтобы организовать качественный процесс образования.

Ольга Балабкина побывала в Спасском Соборе в г. Олекминске. В этом году отмечается 150-летие со дня основания одной из старейших церквей города.

В Олекминском районе отчет исполнительных органов власти региона продолжается.

Во вторник, 18 февраля, состоится итоговый отчет с участием председателя правительства республики Владимира СОЛОДОВА и прием граждан в городе Олекминске.