Открытый диалог Максута Шадаева на «Цифровом алмазе» в Якутске

ИТ-специалистов в России будут готовить по новым востребованным отраслям, среди которых робототехника. Для этого в вузах увеличивают количество мест на ИТ-направление и меняют структуру обучения. Об этом сообщил руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев, отвечая на вопрос в ходе «Открытого диалога» на форуме «Цифровой алмаз» в Якутске.

В ходе открытого диалога министру задали вопрос о том, готово ли государство обеспечить работой будущих ИТ-специалистов.

«Квалифицированных специалистов в отрасли не хватает и вся система образования перестраивается, чтобы готовить их в ещё большем количестве, мы также увеличиваем контрольные цифры приёма в вузы по ИТ-специальностям. Мы продолжим наше движение к цифровой экономике, и это будет создавать дополнительный спрос на специалистов», – сказал Шадаев.

Министр цифрового развития России подчеркнул, что необходимо не только увеличение количества специалистов, но и расширение специальностей.

«Если с разработкой программного обеспечения у нас всё хорошо, то смежные специальности необходимо продвигать. Это роботехника, системная инженерия, в общме всё, что касается аппаратной части, микроэлектроники. Эти специальности будут востребованы в ближайшее время и для этого будем менять структуру подготовки», – сказал Максут Шадаев.

Как ранее отмечал глава Якутии Айсен Николаев, в Якутии в ИТ-отрасли работает свыше 3 000 человек. В 2018 году, когда в республике только началось развитие ИТ-отрасли, в ней работало 1 200 человек. По его мнению, темпы развития сейчас не только не замедлятся, но и ускорятся, потому что проекты, которые появляются в регионе, могут получить серьезную государственную поддержку.

В ходе разговора участники обсуждают с федеральным министром актуальные вопросы отрасли. В том числе регламент предоставления отсрочки от частичной мобилизации ИТ-специалистам, упрощение процедуры включения в реестр российского ПО для ЭВМ и БД, исключение отдельных органов местного самоуправления при переводе массовых социально значимых услуг в электронный формат.

Федеральный форум лидеров цифровой экономики «Цифровой алмаз» проходит в Якутске 25 и 26 ноября. Подробная программа находится по ссылке https://digitaldiamond.tech.