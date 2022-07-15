Открытый бассейн в Нюрбе- на радость детворе



Лето. Солнце. Жара. 15 июля в городе Нюрба состоялось открытие бассейна в пойме речки Нюрбинка. Место обустройства бассейна выбрана не случайно, на речке Нюрбинка выросло не одно поколение нюрбинцев. Единственный пляж находится далеко от города, не все имеют возможность добираться до него, в связи с этим дети купались на речке, что не очень безопасно, и потому бассейн сделан специально для них: максимальная глубина – 120 метров. Вода для бассейна перекидывается через водопровод с реки Вилюй и постоянно обновляется. Обустроена пляжная зона: лежаки, уличный туалет, баки для мусора. Как отметил глава города Нюрба Александр Иванов это первый этап строительства и еще один уверенный шаг в исполнении проекта «7 километров счастья», который окольцовывает весь город. В скором времени пойма речки Нюрбинка обретет совершенно другой облик!



В честь открытия на пляжной зоне работали батуты, предприниматели малого бизнеса, «дождь» от отряда государственной противопожарной службы №26 г. Нюрба, культурная программа от Дворца культуры «Кыталык» им.Н.И.Харитонова-Николая Чуор. На открытии Александр Иванов отметил, что бассейн построен при содействии настоящих патриотов Нюрбы! Так первый этап благоустройства пойми речки Нюрбинка реализован по программе поддержки местных инициатив. В строительстве помогали местные предприниматели, общественные организации. В торжественной части глава города вручил Почетный знак Патриот Нюрбы и благодарственные письма активистам-патриотам.



Пусть наше короткое лето подарит маленьким нюрбинцам незабываемы эмоции, новых друзей, ярких моментов!