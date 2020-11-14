«Открытые сердца»: дети с ограниченными возможностями здоровья прошли реабилитацию на базе АГАТУ

Совместный проект Федерации конного спорта Якутии, Арктического ГАТУ и Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната в 2019 году выиграл грант президента Российской Федерации на 1,7 млн рублей. Проект, который стартовал 1 июня, в Международный день защиты детей, направлен на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху посредством адаптивной верховой езды.

На базе Арктического государственного агротехнологического университета в течение пяти месяцев с июня по октябрь реабилитацию посредством обучения верховой езде прошли 100 детей с инвалидностью. Все они были осмотрены врачом неврологом, а также педагогом-психологом: в начале и по окончанию курса занятий для отслеживания динамики.

Врачи по окончанию курса иппотерапии улучшение в динамике отметили у 94 детей из 100, у 6 детей изменений не выявлено. Так, улучшение и укрепление мышечного тонуса у 46 детей (46%), стали спокойнее 27 детей (27%), улучшение в виде уменьшения носовых кровотечений у 21 детей (21%), уменьшение головных болей 18 детей (18%), улучшение коммуникации у 12 детей (12%), улучшение качества сна у 10 детей (10%), улучшение аппетита у 9 детей (9%), уменьшение тиков у 11 детей (11%), уменьшение утомляемости у 11 ребенка (11%), уменьшение эпизодов ночного энуреза у 3 ребенка (3%), улучшение координации у 5 детей (5%), уменьшение тревожности у 12 детей (12%), уменьшение головокружений у 7 детей (7%), уменьшение запоров у 3 детей (3%), уменьшение заиканий у 5 детей (5%).

Для родителей положительные эмоциональные проявления оказались важнее, они заметили положительные эмоциональные реакции: радость, удовольствие, смех, улыбки детей на занятиях.. В ходе обследования у детей выявлен результат мотивации и эмоционального состояния.

Организаторами проекта сделан вывод о том, что иппотерапия, как один из методов оздоровительной технологии в работе с детьми школьного возраста, является экологичным, безболезненным, имеет высокую эффективность, практически не имеет возрастных ограничений, и показан практически при всех нарушениях развития и здоровья (неврологических, сердечнососудистых заболеваниях, желудочно-кишечных, опорно-двигательного аппарата и др.).