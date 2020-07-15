Открыты все Центры обслуживания населения «Водоканала»

С сегодняшнего дня, после долгого перерыва, в штатном режиме начал работать Центр Обслуживания Населения, расположенный в отделении Сбербанка по адресу Лермонтова, 49. Таким образом, в Якутске работают все ЦОНы АО «Водоканал», где вы можете получить консультацию по всем вопросам, касающихся учета и начисления платежей, и подать заявку на опломбирование приборов учета.

Адреса Центров Обслуживания Населения АО «Водоканал»:

Можайского, 27 (с пн-пт: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб: с 10-00 до 15-00, воскр-выходной),

Ярославского, 17 (с пн-пт: с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, сб, воскр-выходной),

Чиряева, 5 (с пн-пт: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб: с 10-00 до 15-00, воскр-выходной),

Ленина, 56 (с пн-пт: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб: с 10-00 до 16-00, воскр-выходной),

Лермонтова, 49 (с пн-пт с 9-00 до 19-00, обед с 14-00 до 15-00, в сб с 10-00 до 17-00, воскр-выходной).

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Также консультацию вы можете получить дистанционно, позвонив по номеру – 507-248 (доб. 2).

Кроме того, АО «Водоканал» сообщает, что в Центре Обслуживания Населения по адресу ул. Петра Алексеева, 19 (с пн-пт: с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, сб, воскр-выходной) или по номеру 507-249 вы можете проконсультироваться у специалиста частного сектора.