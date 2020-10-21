21.10.2020
21:44
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Якутия

Открыты вертолетные рейсы через реку Лена

Авиакомпания «Полярные авиалинии» открыла рейсы через реку Лену. 

«Грузовые и пассажирские рейсы будут выполняться по маршруту Маган — площадка Манньыаттаах (Нижний Бестях) — Маган», — сказано в релизе. 

Как сообщили в кассе авиакомпании, стоимость перелета составляет 4300 рублей. 

Паромная переправа через Лену у Якутска еще открыта. Также через реку начали курсировать суда на воздушной подушке.

Фото: https://mintrans.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3232993
Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии
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