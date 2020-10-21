Открыты вертолетные рейсы через реку Лена

Авиакомпания «Полярные авиалинии» открыла рейсы через реку Лену. «Грузовые и пассажирские рейсы будут выполняться по маршруту Маган — площадка Манньыаттаах (Нижний Бестях) — Маган», — сказано в релизе. Как сообщили в кассе авиакомпании, стоимость перелета составляет 4300 рублей. Паромная переправа через Лену у Якутска еще открыта. Также через реку начали курсировать суда на воздушной подушке.

Фото: https://mintrans.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3232993 Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии

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