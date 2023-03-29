Открытое письмо министру спорта Якутии и главе Усть-Алданского улуса от ветерана спорта

В редакцию SAKHALIFE.RU пришло письмо от Николая Ивановича Гаврильева, Отличника потребкооперации, ветерана труда и милиции, Почетного ветерана Якутии:

Министру спорта РСЯ Спиридонову Л. Н., главе Усть-Алданского улуса Федотову А. В.

Уважаемые Леонид Николаевич и Алексей Васильевич!

Тренеру Тандинского ДЮСШ Усть-Алданского улуса Аммосову Максиму Николаевичу два раза выделяли квоту на присвоение Заслуженного тренера РС(Я) и каждый раз потом передавали ее борцам. Это меня чрезвычайно удивляет. Надеюсь, что третьего раза не будет.

Максим Николаевич продолжает работать так же интенсивно и результативно как и прежде. Вот результаты последних двух лет его работы: Первенство ДФО – 2 место, первенство в память А.П.Керемясова – 2 место, республиканский турнир памяти Гаврила Власова – 1 место, Спортивные игры народов РС(Я) 22 года – 1 место, чемпионат республики среди учащихся 22 года, – 1 место, чемпионат республики 1 лига 22 года – 2 место, пляжный волейбол 22 года к 30-летию Сахава в Намцах – 1 место, пляжный. волейбол 22 года в день физкультурника в Якутске – 1 место, респ. турнир памяти Самсона Устинова – 3 место, В проетке «Лига олимп четырех поколений» — 1 место.

Из всех побед особо выделил бы победу маленького роста девушек над высокорослой командой Якутска на спортивных играх народов Якутии 22 года, где играла мастер спорта России ростом 182 см Светлана Муратова. Эта громкая победа — заслуга большая тренера команды М. Аммосова. За эту победу руководство заксобрания Ил Тумэн поощрила команду Почетной грамотой и призом 100000 рб, и каждого игрока – сувениром. Постарался устьалданец А. Жирков, первый заместитель руководителя парламента. Вот кто обьективно и справедливо оценил эту победу и работу тренера.

Максим Аммосов действительно заслуживает присвоения почетного звания Заслуженного тренера Якутии. Как спортивный журналист и специалист по волейболу ходатайствую об этом!

Отличник потребкооперации, ветеран труда и милиции, почетный ветеран Якутии Николай Гаврильев

О работе Максима Аммосова читайте в материале наших коллег ЯСИА.