Открытое образование – пространство возможностей

В мире происходит турбулентная трансформация образования. Мировое сообщество находится в поисках новых моделей содержания и форм образования, ускорения изменений во всех сферах общественной жизни. Меняются ролевые модели педагогов, образование выходит за стены школ и университетов, стимулируя развитие образовательных экосистем. Ценность образования растет как для развития регионов и стран, так и для каждого человека. Продолжается совершенствование государственных образовательных стандартов, направленное на формирование единого российского образовательного пространства. Актуализируется необходимость изменения нормативно-правового, финансового, институционального обеспечения персонализации и непрерывности образования. Система образования в прямом смысле слова образует личность, формирует сам образ жизни народа. Передает новым поколениям ценности нации, что возлагает большую ответственность на духовно-нравственное, гражданского воспитание подрастающего поколения.

Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II проводит очный эта XVIII-й республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа & Образовательная марка» 2022 года в Нюрбинском улусе с 1 по 3 июля с.г.

Идея ярмарки выражается в реализации национального проекта «Образование», Образовательной инициативы Республики Саха (Якутия) – 2030 «Школа, открытая в будущее», резолюции Ленского Образовательного Форума «Человек – институт образования», поддержанной ЮНЕСКО, Концепции социокультурной модернизации образования в Республике Саха (Якутия). Образование становится системообразующим институтом в социально-экономической консолидации общества. Учет социокультурных эффектов образования позволит спроектировать программы долгосрочного социально-экономического развития, обеспечивающие конкурентоспособность как образования, так и экономики региона и дорожные карты движения к «Открытой школе – 2030».

Цель Ярмарки — определение приоритетных направлений образовательной политики и формирование содержательных линий XIV съезда работников образования и педагогической общественности Республики Саха (Якутия) «Открытое образование – пространство возможностей», анализ проблематики и основных тенденций развития региональной системы образования. развития населенных пунктов, муниципальных образований, региона. Одним из основных задач ярмарки является выработка вариативных технологий социокультурного проектирования как механизма развития поселений, развитие предпринимательской среды в условиях малокомплектных школ и малых поселений, определение оптимальной стратегии действий заинтересованных сторон для дальнейшего развития государственно-общественного управления образованием как механизма образовательной кооперации, стимулирующей становление образовательной экосистемы региона.

На ярмарке планируется участие образовательных организаций; детских, молодежных, родительских и другие общественных организаций; профессиональных сообществ; ведомственных учреждений и организаций; представителей бизнес-структур; физических и юридических лиц, заинтересованных в развитии образования.

Оператор Ярмарки: АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» при соучастии ассоциации «Эврика-Кэриэн-Уһуйуу», Информационно-образовательного центра «Эргиир» («Круг»), МКУ «Управление образования» МР «Нюрбинский район». Ярмарка проводится под эгидой и непосредственном участии Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).