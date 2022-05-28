28.05.2022
15:45
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Якутск

Открыто движение по ул.Аммосова в Якутске

Открыто скозное движение по ул. Аммосова на перекрестке с пр. Ленина по временной схеме, сообщает Денис Стацюк, технадзор МКУ «Главстрой». Просьба к водителям и пешеходам проявлять острожность и строго соблюдать требования ПДД.

Как сообщалось ранее, перекресток пр. Ленина — ул. Кирова по плану будет закрыт 30 мая. тгк ЯКУТСК @YakutskRF

Фото: тгк ЯКУТСК @YakutskRF
Источник: тгк ЯКУТСК @YakutskRF

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