Открыто движение по автозимнику через реку Алдан
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 03 декабря 2021 г. открыто движение по ледовому автозимнику через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км федеральной трассы Р-504 «Колыма» с разрешенной грузоподъемностью 4 тонны.
На сегодняшний день на федеральной трассе А-331 «Вилюй» открыто движение для транспортных средств общей массой до 4 тонн по всем ледовым переправам через р. Вилюй.
В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.
Примерный график открытия и поэтапного повышения
грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 03.12.2021 г.
|№
Река
|Ледовые переправы
|Дата открытиядо 4 тонн
|Дата открытиядо 10 тонн
|Дата открытиядо 20 тонн
|Дата открытиядо 30 тн.
|Дата открытиядо 40 тн.
|Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй»
|1
|Вилюй
|км 660,с. Верхневилюйск
|01.12.2021
|10.12.2021
|25.12.2021
|15.01.2022
|20.01.2022
|2
|Вилюй
|км 807,с. Кюндядя
|01.12.2021
|10.12.2021
|25.12.2021
|15.01.2022
|20.01.2022
|3
|Вилюй
|км 956,с. Устье
|02.12.2021
|13.12.2021
|25.12.2021
|15.01.2022
|20.01.2022
|4
|Вилюй
|км 1049,с. Крестях
|03.12.2021
|17.12.2021
|25.12.2021
|15.01.2022
|20.01.2022
|Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма»
|5
|Лена
|км 6 – км 18«Якутск-Нижний Бестях»
|—
|05.01.2022
|13.01.2022
|20.01.2022
|05.02.2022
|6
|Алдан
|км 365,«Хандыга – Мегино-Алдан»
|03.12.2021
|13.12.2021
|25.12.2021
|15.01.2022
|20.01.2022
Сроки открытия ледовых переправ и допустимые нагрузки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.
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