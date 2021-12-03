03.12.2021
17:37
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Якутия

Открыто движение по автозимнику через реку Алдан

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 03 декабря 2021 г. открыто движение по ледовому автозимнику через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км федеральной трассы Р-504 «Колыма» с разрешенной грузоподъемностью 4 тонны.

На сегодняшний день на федеральной трассе А-331 «Вилюй» открыто движение для транспортных средств общей массой до 4 тонн по всем ледовым переправам через р. Вилюй. 

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.

Примерный график открытия и поэтапного повышения
грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 03.12.2021 г.



Река		Ледовые переправыДата открытиядо 4 тоннДата открытиядо 10 тоннДата открытиядо 20 тоннДата открытиядо 30 тн.Дата открытиядо 40 тн.
Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй»
1Вилюйкм 660,с. Верхневилюйск01.12.202110.12.202125.12.202115.01.202220.01.2022
2Вилюйкм 807,с. Кюндядя01.12.202110.12.202125.12.202115.01.202220.01.2022
3Вилюйкм 956,с. Устье02.12.2021 13.12.2021 25.12.202115.01.202220.01.2022
4Вилюйкм 1049,с. Крестях03.12.202117.12.2021 25.12.202115.01.202220.01.2022
Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма»
5Ленакм 6 – км 18«Якутск-Нижний Бестях»05.01.202213.01.202220.01.202205.02.2022
6Алданкм 365,«Хандыга – Мегино-Алдан»03.12.202113.12.202125.12.202115.01.202220.01.2022

Сроки открытия ледовых переправ и допустимые нагрузки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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