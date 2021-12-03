Открыто движение по автозимнику через реку Алдан

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 03 декабря 2021 г. открыто движение по ледовому автозимнику через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км федеральной трассы Р-504 «Колыма» с разрешенной грузоподъемностью 4 тонны.

На сегодняшний день на федеральной трассе А-331 «Вилюй» открыто движение для транспортных средств общей массой до 4 тонн по всем ледовым переправам через р. Вилюй.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.

Примерный график открытия и поэтапного повышения

грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 03.12.2021 г.

№



Река Ледовые переправы Дата открытиядо 4 тонн Дата открытиядо 10 тонн Дата открытиядо 20 тонн Дата открытиядо 30 тн. Дата открытиядо 40 тн. Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй» 1 Вилюй км 660,с. Верхневилюйск 01.12.2021 10.12.2021 25.12.2021 15.01.2022 20.01.2022 2 Вилюй км 807,с. Кюндядя 01.12.2021 10.12.2021 25.12.2021 15.01.2022 20.01.2022 3 Вилюй км 956,с. Устье 02.12.2021 13.12.2021 25.12.2021 15.01.2022 20.01.2022 4 Вилюй км 1049,с. Крестях 03.12.2021 17.12.2021 25.12.2021 15.01.2022 20.01.2022 Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма» 5 Лена км 6 – км 18«Якутск-Нижний Бестях» — 05.01.2022 13.01.2022 20.01.2022 05.02.2022 6 Алдан км 365,«Хандыга – Мегино-Алдан» 03.12.2021 13.12.2021 25.12.2021 15.01.2022 20.01.2022

Сроки открытия ледовых переправ и допустимые нагрузки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.