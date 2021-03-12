12.03.2021
17:00
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Без рубрики
Открыто движение на автодорогах «Кобяй» и «Сангар»
Возобновлено движение для всех видов транспорта с максимальной грузоподъемностью до 30 тонн на автомобильных дорогах «Кобяй» и «Сангар».
Автомобильное сообщение с обеспечением безопасного дорожного движения восстановлено силами подрядных организаций ООО «Уйгу-Быйан» и ООО «ТрансСтройСаха».
С улучшением погодных условий с 12 марта проезд разрешен по автомобильным дорогам Сангар — Ситте — Батамай — Булус (а/д «Сангар») на участке км 0+000 — км 152+780 в Кобяйском и Намском районах, Асыма (216-й км а/д «Вилюй») — Бясь-Кюель — Кобяй — Сангар (а/д «Кобяй») с подъездом к аэропорту на участках км 193+282 – км 215+940, км 215+940 — км 296+190 в Кобяйском улусе.
Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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