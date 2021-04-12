Открыто движение на автодорогах «Кобяй» и «Сангар»

С улучшением погодных условий и обеспечением безопасного дорожного движения с 12 апреля разрешен проезд по автомобильным дорогам Сангар — Ситте — Батамай — Булус (а/д «Сангар») на участке км 0+000 — км 152+780 в Кобяйском и Намском районах, Асыма (216-й км а/д «Вилюй») — Бясь-Кюель — Кобяй — Сангар (а/д «Кобяй») с подъездом к аэропорту на участках км 0+000 — км 0+820, км 215+940 — км 296+190 в Кобяйском улусе.

Фото: Управление автодорог РС(Я) Источник: Управление автодорог РС(Я)

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