12.10.2021
14:52
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Происшествия
Открыто движение для легкового автотранспорта на трассе «Колыма»
ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует, что по состоянию на 12.10.2021 г. 13:00 (местное время) на участке км 519+350 – км 522+750 федеральной автодороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан открыто движение для легкового автотранспорта.
В настоящее время идет разгрузка полуприцепа. Дорожные службы принимают меры по обеспечению проезда грузового транспорта. На месте работают: К700 – 1 ед., КДМ – 2 ед., Автогрейдер – 1 ед., Самосвал – 1 ед., УАЗ – 2 ед.
О полном открытии движения будет сообщено дополнительно.
Круглосуточные телефоны диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8 (4112) 44-10-78, 89245938028.
Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Вилюй"
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