15.12.2020
16:11
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Якутия

Открыто движение через реку Алдан

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 14 декабря 2020 г. открыто движение по ледовому автозимнику через реку Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км трассы Р-504 «Колыма» с разрешенной грузоподъемностью 10 тонн.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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