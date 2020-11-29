Открытки ко Дню Матери из следственного изолятора

В России День матери традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. К этому празднику подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений подростки написали своим мамам теплые слова поздравления и благодарности.

В России День матери учрежден в 1998 году с целью поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – матери.

Ко Дню матери в следственном изоляторе несовершеннолетние, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, подписали открытки. Они адресовали своим мамам теплые и светлые пожелания и слова благодарности за любовь, терпение и заботу.

Такие мероприятия помогают укрепить родственные связи и почувствовать значимость семьи.