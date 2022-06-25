25.06.2022
14:13
312
Якутия
Открытие Ысыаха Туймаады-2022
Во время ысыаха в столице республики пройдут более ста культурных, спортивных, конкурсных мероприятий, среди которых — традиционные обряды, «Игры Дыгына», концерты, конкурсы и многое другое. тгк @ysiaru
Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
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