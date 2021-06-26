Открытие Ысыаха Олонхо освятилось благодатным дождем

Сегодня, 26 июня, в местности «Аанньаах Хочото» Олёкминского района состоялось торжественное открытие XIV Республиканского «Ысыаха Олонхо-2021».

По традиции торжество началось с обряда встречи почётных гостей праздника – главы Якутии Айсена Николаева, Чрезвычайного и Полномочного посла Турецкой Республики в Российской Федерации Мехмета Самсара, первого заместителя председателя Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), председателя Национального организационного комитета по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо Александра Жиркова, вице-премьера правительства Якутии, председателя организационного комитета Сергея Местникова, главы Олёкминского района Николая Харбина, генерального консула Республики Таджикистан Ятима Давлатходжа, генерального секретаря Евразийского регионального отделения Всемирной организации «Объединённые города и местные власти» Расиха Сагитова, главы Спасского муниципального района Республики Татарстан Фаргата Мухаметова, руководителя канцелярии Посольства Киргизской Республики в городе Якутске Жоомарта Абдыманапова.

После приветствия почётных гостей на центральную трибуну вышли известные учёные исследователи, почтенные олонхосуты и сказители героического эпоса, приехавшие из различных районов республики. Торжественная церемония продолжилась ритуалом первого кумысопития и угощения гостей кумысом. Для гостей и участников Ысыаха Олонхо было показано театрализованное представление по мотивам якутского героического эпоса Олонхо «Лучшие песенники золотой тайги, славные сказители-золотари Бодайбо, именитые олонхосуты долины Аанньаах».

Символ Ысыаха Олонхо «Ытык Дуоҕа» в торжественной обстановке водрузил глава Якутии Айсен Николаев.

Ил Дархан в своём выступлении поздравил жителей республики с проведением Ысыаха Олонхо и пожелал якутянам счастья, добра и крепкого здоровья. Айсен Николаев искренне поблагодарил всех устроителей Ысыаха Олонхо, жителей Олёкминского района, которые несмотря на все трудности, на пандемию смогли организовать и сегодня проводят замечательный праздник.

Айсен Сергеевич озвучил, что уже без малого четыре века земля Олёкмы сплачивает представителей самых разных народов: эвенкийского, якутского, русского и многих других, которые все эти столетия в дружбе, согласии живут и трудятся во благо великой России. Глава республики сказал, что рад, что сегодня здесь на этом тюсюлгэ присутствуют гости из других стран, которые приехали в Якутию посмотреть на этот замечательный праздник.

«Олёкминский улус сегодня – это район активного промышленного производства, развития сельского хозяйства, возрождения лесной промышленности и пушного производства. Это край высокой культуры, высокого качества образования. Уверен в том, что сегодняшний Ысыах Олонхо ещё больше сплотит жителей Олёкминского улуса и поведёт их вперёд к новым достижениям», — подытожил своё выступление Айсен Николаев.

На торжественном открытии Ысыаха Олонхо выступил первый заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), председатель Национального организационного комитета по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо Александр Жирков. Он отметил, что в день проведения Ысыаха Олонхо прошёл благодатный дождь, который символизирует благополучие и плодородие. Александр Жирков пожелал жителям Олёкминского района счастья, благополучия и процветания.

Гостей и участников Ысыаха Олонхо на благодатной олёкминской земле приветствовал глава Олёкминского района Николай Харбин. «Пусть этот священный праздник единства зарядит вас положительной энергией, придаст бодрости и оптимизма для исполнения всех намеченных планов», — пожелал Николай Харбин.

Торжественная церемония открытия Ысыаха Олонхо завершилась массовым осуохаем с участием гостей и участников праздника. В течение двух дней на Ысыахе Олонхо в мастерстве исполнения героического эпоса, песнопении, устном сказительстве будут состязаться олонхосуты из 13 районов республики. Среди них победители и обладатели Гран-при предыдущих конкурсов – Лена Маркова, Николай Григорьев, Пётр Тихонов, Валентин Исаков.