Открытие театрального сезона в новом здании театра эстрады

51 театральный сезон театр эстрады откроет 5 и 6 октября на новой сцене театра эстрады мюзиклом «Чудный костюм».

Это очень добрая, светлая комедия о земных и жизненных чудесах! Шестеро бедных, простых парней покупают один белоснежный костюм на всех; этот костюм удивительный, чудесный. Он необычного цвета: цвета сливочного мороженого. Новый костюм оказывается именно тем, что было нужно нашим героям. Он дарит им уверенность, он делает их лучше. Удивительное рядом и очень важно помнить об этом! Ведь даже в самые темные времена остается место чуду!

В главных ролях: Айгылаан, Умсуура, Кеша Лебедев, Анатолий Горохов, Иван Константинов, Валерий Саввинов

В ролях: Ника, Николай Фыра, Алексей Гольдеров, Чыскыырай, Байтыкан Батаакап, Эрхаан, Николай Гоголев, Людмила Грязнухина, Карина Табарова

Режиссер — Татьяны Чаранской

Композитор, автор песен — Егор Ефимов

Автор инсценировки и стихов — Ангелла Попова

Хореографы — Ольга Адамова Художник-постановщик и художник по костюмам — Амгалена Константинова