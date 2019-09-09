09.09.2019
15:45
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Культура & Образование

Открытие театрального сезона в новом здании театра эстрады

51 театральный сезон  театр эстрады откроет  5 и 6 октября на новой сцене театра эстрады мюзиклом «Чудный костюм».

Это очень добрая, светлая комедия о земных и жизненных чудесах! Шестеро бедных, простых парней покупают один белоснежный костюм на всех; этот костюм удивительный, чудесный. Он необычного цвета: цвета сливочного мороженого. Новый костюм оказывается именно тем, что было нужно нашим героям. Он дарит им уверенность, он делает их лучше. Удивительное рядом и очень важно помнить об этом! Ведь даже в самые темные времена остается место чуду!

В главных ролях:  Айгылаан, Умсуура, Кеша Лебедев, Анатолий Горохов, Иван Константинов, Валерий Саввинов

В ролях:  Ника, Николай Фыра, Алексей Гольдеров, Чыскыырай,  Байтыкан Батаакап, Эрхаан, Николай Гоголев, Людмила Грязнухина, Карина Табарова

Режиссер —  Татьяны Чаранской

Композитор, автор песен — Егор Ефимов

Автор инсценировки и стихов —  Ангелла Попова

Хореографы —  Ольга Адамова  Художник-постановщик и художник по костюмам  — Амгалена Константинова

Фото: Театр Эстрады
Источник: Театр Эстрады
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